In arrivo il nuovo singolo di Zayn Malik | passione | vendetta e seduzione nel secondo

WhatApp - nuovo aggiornamento : novità in arrivo : Continuano gli aggiornamenti dell’app di messaggistica più celebre del mondo: Whatsapp si prepara a presentare la sua nuova versione, con due novità importanti. Anche gli Smartphone Android cambieranno il modo di inviare note vocali, che risulterà semplificato: tra pochi giorni tutti avranno la possibilità di trascinare il dito dal microfono ad un lucchetto per mantenere attiva la registrazione anche senza tenere le mani sullo smartphone. ...

Alessandra Amoroso/ Serale Amici 2018 : “Torno a casa”… ma solo per 4 puntate - nuovo CD in arrivo? : Alessandra Amoroso, Serale Amici 2018: “Torno a casa”… ma solo per 4 puntate, nuovo CD in arrivo per l'artista salentina? Ecco le sue dichiarazioni dopo l'annuncio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:24:00 GMT)

Giulia Michelini - Serale Amici 2018/ L’attrice ritrova il suo ex Marco Bocci - nuovo gossip in arrivo? : Giulia Michelini, l'attrice farà parte della commissione esterna del Serale Amici 2018: al suo fianco anche l'ex fidanzato Marco Bocci, nuovo gossip in arrivo?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Windows 10 : in arrivo con Redstone 5 un nuovo strumento per catturare screenshot [Immagini] : Inizialmente scovata dal leaker WalkingCat, il nuovo strumento di cattura di Windows 10 è stato provato anche da Thurrot.com. E’ evidente che Microsoft possieda un obiettivo ben definito per il suo sistema operativo: eliminare le vecchie parti legacy WIN32 con nuove scritte in UWP. E così, dopo il pannello di controllo ormai rimpiazzato dall’app impostazioni, anche lo storico strumento di cattura verrà presto sostituito da una nuova ...

Elisa : in arrivo ad aprile il nuovo singolo “Will We Be Strangers” : Elisa sta per partire per il tour europeo, dove presenterà per la prima volta il nuovo singolo “Will We Be Strangers”. La nuova tournée di Elisa toccherà i club delle principali città d’Europa: al via l’8 aprile dal Jazz Cafè di Londra, dove canterà per la primissima volta l’inedito “Will We Be Strangers”. La performance potrai seguirla in diretta sul suo profilo Instagram. [arc ...

Bing Maps non è morto : in arrivo un nuovo aggiornamento in estate : Ultimamente non pochi utenti Microsoft si cono cominciati a preoccupare delle mappe ufficiali di Bing temendo addirittura un suo abbandono in stile Windows 10 Mobile e Groove Musica. A preoccuparsi non sono stati soltanto gli utenti comuni, ma anche i colleghi di AAWP (All About Windows Phone) i quali in un loro precedente articolo affermavano le loro perplessità sul futuro di Bing Maps avendo notato percorsi non aggiornati e la mancanza ...

Il nuovo album di Louis Tomlinson in arrivo - il cantante aggiorna i fan : “Sono entusiasta per due nuove canzoni” : Il nuovo album di Louis Tomlinson è in arrivo a breve: il cantante rassicura i fan, che attendono con ansia e entusiasmo il primo disco da solista dell'ex One Direction. Dopo aver rilasciato alcuni singoli promozionali, l'album di Louis Tomlinson arriverà finalmente sul mercato discografico internazionale. Sino ad oggi, il cantante ha ringraziato ogni mese i fan che attendono il suo progetto in solitaria, dopo la pausa con gli One Direction. ...

Canale5 e Tg5 - nuovo logo in arrivo. Cambia anche il bumper Mediaset : Tg5, nuovo logo Cambi d’abito a Canale 5. La rete ammiraglia del gruppo Mediaset si prepara ad un restyling grafico che riguarderà il logo del canale e quello del Tg5. Ad anticipare l’imminente rifacimento (a cui manca solo l’ufficialità) è stata la stessa azienda, che nei giorni scorsi ha messo online il nuovo logo del notiziario diretto da Clemente Mimun. nuovo logo TG5 La grafica rinnovata è apparsa sull’app del ...

In arrivo un nuovo singolo dei The Kolors dopo Frida? Le ultime indiscrezioni : Il nuovo singolo dei The Kolors potrebbe arrivare molto presto. Questa è la promessa del gruppo, che negli ultimi mesi è stato impegnato con le date del tour dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo nel quale hanno debuttato in italiano. Il brano arriverebbe dopo Frida, cantato in italiano, ma ancora non è chiaro se la strada da percorrere sia ancora quella della lingua madre o se si è deciso per un ritorno all'italiano. ...

In arrivo un nuovo smartphone con il marchio Commodore : (Foto: Commodore Business Machines) Non c’è due senza tre per Commodore Business Machines, casa nata dagli italiani Massimo Canigiani e di Carlo Scattolini per portare in territorio smartphone lo storico marchio che ha regalato al mondo gadget leggendari come Commodore 64 e Amiga. Dopo aver lanciato sul mercato negli anni scorsi Pet e Leo, il gruppo ha infatti annunciato la sua intenzione di proporre ai nostalgici di quegli anni un nuovo ...

Gran Turismo Sport : Nuovo aggiornamento in arrivo : Sony annuncia ufficialmente l’arrivo per il 29 Marzo, di una nuova patch per Gran Turismo Sport, la quale porta il gioco alla versione 1.15, scopriamo insieme i contenuti previsti. Gran Turismo Sport: Le novità del Nuovo Update 1.15 Nuove vetture: Honda Raybrig Concept-GT (GT500) Lexus Au Tom’s RC F (GT500) Nissan Motual Autech GT-R (GT500) Aston Martin DB11 BMW M3 Sport Evolution Eckerts Rod & Custom Mach ...

Apple Watch 4 : nuovo design e display più grande. In arrivo entro la fine dell'anno : Apple Watch serie 4 sarebbe già presente da tempo nei laboratori di Apple e il suo arrivo vuole rivoluzionare ancora una volta il mondo dei wearable soprattutto lato software. Ecco che in questo caso ...

Italia sfida Inghilterra a Wembley. Di Biagio : "Avanti così - strada giusta". Ma è in arrivo nuovo ct : "Novità sul prossimo ct dell'Italia? Lasciamo finire questa seconda partita a Di Biagio che se lo merita. Dobbiamo scegliere con grande serenità, senza escludere nessuno di quelli che sono in ballo". Lo ha detto Roberto Fabbricini, commissario della Figc, a margine dell'assemblea dei club europei (Eca) in corso a Roma