Il tranviere | Non so perché ho ucciso Jessica

Jessica - spunta una testimonianza choc : "Il tranviere Non era solo in casa" : Alessandro Garlaschi, il tranviere che avrebbe ucciso Jessica Faoro a Milano non era solo in casa: è quanto riporta un'esclusiva del settimanale "Giallo". La 19enne è...

Milano - Jessica aveva chiamato il 112 una settimana prima : “Mi ha molestata”. Il tranviere Non risponde al gip : Non ha risposto alle domande del gip Anna Calabi, nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo a San Vittore, Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni accusato di aver ucciso due giorni fa la 19enne Jessica Valentina Faoro e di aver cercato di bruciarne il corpo. L’uomo non ha risposto nemmeno alle domande del pm Cristina Roveda, che era andata nell’appartamento di via Brioschi, teatro dell’omicidio. Una settimana prima di ...

