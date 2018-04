nuovosud

: Il suicidio di Viola a Vittoria, Gennuso: 'Non è accettabile' - NuovoSud : Il suicidio di Viola a Vittoria, Gennuso: 'Non è accettabile' -

(Di domenica 8 aprile 2018) Morire per i debiti provocati dall'agricoltura in crisi, non è. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il deputato all'Ars Pippo, da tempo in prima linea per sostenere il comparto ...