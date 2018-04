Il Sole non è una vecchia signora tranquilla

Due giorni di musica - e non solo - - il 29 e 30 aprile - in cinque angoli diversi della Sardegna : Alghero - Nuoro - Barumini - le iSole dell'... : Così la terra dei nuraghi celebra l'International Jazz Day, l'appuntamento annuale del 30 aprile promosso dall'UNESCO, l'Agenzia dell'Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura: una giornata ...

A lezione di 'Un posto al Sole' : 'Non chiamatela soap. È un real drama' : In una sala quasi piena Massimo Scaglioni , Professore Associato presso l'Università Cattolica di Milano, dove insegna Storia dei media ed Economia e marketing dei media, ha condotto l'incontro con ...

Meteo : Sole e bel tempo - ma non per molto. Da lunedì altra settimana di piogge : La perturbazione che ha interessato l'Italia centro-settentrionale nei giorni scorsi sta per abbandonare il Paese almeno fino a domenica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo subirà un ...

"Non siete mica il Sole attorno al quale girano i pianeti" : "Noi siamo pronti a discutere su alcuni temi. Se anche il Pd dicesse una cosa del genere, allora si potrebbe dire ai Cinque stelle: non siete mica il sole attorno al quale girano i pianeti, nella storia d'Italia ne abbiamo visti di partiti al 30%. I Cinque stelle non si schiodano dal solipsismo ma non se lo possono più permettere".Lo dice Pier Luigi Bersani (LeU) a Cartabianca, su Rai 3. "Il suicidio del Pd è stato non accorgersi ...

Il Sole 24 Ore - si dimette Consigliere Tononi : Teleborsa, - Continuano i movimenti de Il Sole 24 ORE dopo le dimissioni del direttore finanziario Giancarlo Coppa , Massimo Tononi lascia la carica di Consigliere non esecutivo e non indipendente. "...

Aumento Iva al 25% nel 2019 sempre più probabile. Il DEF non sterilizza clauSole di salvaguardia : Al DEF, il Documento di economia e finanza, il compito di neutralizzare le clausole. Secondo la stessa simulazione, i rincari medi mensili potrebbero toccare quota 26,43 euro al mese e l'importo più ...

Giornata Mondiale dell’Autismo : “Alle famiglie il ruolo più delicato - non lasciamole Sole” : “Oggi è la Giornata Mondiale dell’autismo. Desidero rivolgere un grande ringraziamento a tutti gli educatori, i volontari e gli operatori che ogni giorno affrontano insieme a tanti ragazzi percorsi di crescita, con sensibilità e competenza. È importante che siano avviati, fin dalla tenera età, programmi pedagogici che consentano di comprendere le potenzialità e di sviluppare le inclinazioni di chi è affetto da autismo. Fondamentale ...

Nintendo : arriva la risposta sulle dock non ufficiali di Switch che rendono la conSole inutilizzabile dopo l'update 5.0.0 : Come probabilmente saprete, in seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento 5.0.0 di Nintendo Switch le dock di terze parti hanno iniziato a rendere la console inutilizzabile, ora la compagnia fa giungere una risposta sulla vicenda attraverso una dichiarazione ufficiale riportata da Kotaku:"I prodotti e gli accessori privi di licenza ufficiale Nintendo non rispettano i nostri standard qualitativi. Questi potrebbero quindi non essere pienamente ...

Previsioni meteo : Sole a Pasqua e Pasquetta (non prima però) : È la Pasqua a portare la primavera, almeno secondo le Previsioni meteo. Dopo l’ondata di freddo della metà del mese di marzo, le temperature sono in rialzo e quello di Pasqua e Pasquetta sarà uno dei primi fine settimana primaverili per l’Italia con temperature fra il 13 e i 17 gradi e anche oltre le medie stagionali al Centro e al Sud. Non tutta la settimana santa avrà però sole costante. Temporali da giovedì a sabato, le prime giornate delle ...

U&D - Soleil Sorge e la verità sull'addio a Luca Onestini : "Non l'ho tradito. Volevamo cose diverse - lui il reality io la famiglia" : ROMA ? ?Forse io ho un piccolo record del cuore: grazie a Uomini e Donne mi sono innamorata due volte in un anno. Incredibile, ma vero?. Leggo.it torna a parlare di ?Uomini e...

Giancarlo Magalli : «Fabrizio stava male - ma non voleva lasciare Sole le sue ragazze» : Se Carlo Conti usa solo due parole per ricordare il caro amico Fabrizio Frizzi, Giancarlo Magalli, anche lui legatissimo al conduttore scomparso a 60 anni nella notte del 25 marzo, prova ad affidare il suo ricordo alla Rete. «Il telefono che suona molto presto la mattina fa sempre temere cattive nuove, ma mai avrei pensato che stamattina mi avrebbe raggiunto una notizia così dolorosa, così straziante pur se non del tutto inattesa. Aprire gli ...

Melanoma - esperto : attenzione al Sole - ecco il segnale d’allarme da non sottovalutare : Il 20% delle nuove diagnosi di Melanoma riguarda i giovani under 40. Questo tumore della pelle particolarmente aggressivo è in costante crescita, negli ultimi 5 anni infatti si è registrato un aumento del 34% dei nuovi casi nel nostro Paese: nel 2017 ne sono stati stimati circa 14mila, erano 10.400 nel 2013. È dimostrato che l’eccessiva esposizione ai raggi UV svolge un ruolo decisivo, raddoppia infatti il rischio di sviluppare la malattia. Per ...

Nonostante uno Switch da record a febbraio la conSole più venduta negli USA è PS4 : Ieri vi abbiamo parlato dei dati in arrivo da NPD Group sottolineando il grandissimo record di Switch: la console più venduta nei primi dodici mesi di disponibilità sul mercato USA, addirittura meglio di "mostri sacri" come PS4 e Wii. Ma i dati dell'analista Mat Piscatella non si fermano di certo qui.Come riportato da DualShockers, i dati riguardanti febbraio rivelano che la console più venduta negli USA è PS4, con l'hardware Sony che è anche la ...