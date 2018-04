corriere

: «Il sistema di Orbán in Ungheria? Un mix di affari e feudalesimo» di @pfvalentino - CinziaFiori1 : «Il sistema di Orbán in Ungheria? Un mix di affari e feudalesimo» di @pfvalentino - NataliaAlbensi : RT @ilfoglio_it: L'Ungheria oggi al voto e il leader di Fidesz va verso il suo quarto mandato. Ma dietro di lui si muove un complesso siste… - ilfoglio_it : L'Ungheria oggi al voto e il leader di Fidesz va verso il suo quarto mandato. Ma dietro di lui si muove un compless… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Non sarà anche per l'economia che va molto bene? «Va bene per gli amici e gli amici degli amici. Voglio aggiungere un'altra cosa: gli ungheresi non sono abituati alla democrazia, si aspettano ogni ...