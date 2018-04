Il Segreto trame giugno : Don Anselmo aiuta Ulpiano a fare pace con Carmelo : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Canale 5 che si è recentemente interessata del flirt tra Prudencio Ortega e Nazaria nelle puntate spagnole. Gli ultimi spoiler svelano che Don Anselmo aiuterà Ulpiano a riappacificarsi con Adela e Carmelo. Anticipazioni Il Segreto: Ulpiano tenta di uccidere Carmelo Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse a giugno sulle ...

Il Segreto - la fuga di Julieta : anticipazioni trame da lunedì 9 a venerdì 13 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 9 aprile a venerdì 13 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: I sensi di colpa di Prudencio Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Il Segreto - trame Spagna : Nazaria tradisce Mauricio tra le braccia di Prudencio? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ha appena annunciato l'uscita di scena di Nicolas Ortuno [Video]. Le trame spagnole ci svelano che la moglie di Mauricio tornera' al suo vecchio mestiere, in quanto obbligata da Donna Francisca. Anticipazioni Il Segreto: la proposta indecente di Francisca a Nazaria Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de Il ...

Il Segreto - trame Spagna : Nazaria tradisce Mauricio tra le braccia di Prudencio? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ha appena annunciato l'uscita di scena di Nicolas Ortuno. Le trame spagnole ci svelano che la moglie di Mauricio tornerà al suo vecchio mestiere, in quanto obbligata da Donna Francisca. Anticipazioni Il Segreto: la proposta indecente di Francisca a Nazaria Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse in ...

Il Segreto trame al 14-04 : Hernando al settimo cielo - Prudencio si costituisce? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, che ha appena annunciato il cambio choc di palinsesto [Video] della soap opera di Canale 5. In questo articolo scoprire cosa accadra' nelle puntate da lunedì 9 a sabato 14 aprile. Anticipazioni Il Segreto: Camila è incinta, Prudencio in arresto? Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [Video], trasmesse dal 9 al 14 aprile svelano che Herminia ...

Il Segreto trame al 14-04 : Hernando al settimo cielo - Prudencio si costituisce? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, che ha appena annunciato il cambio choc di palinsesto della soap opera di Canale 5. In questo articolo scoprire cosa accadrà nelle puntate da lunedì 9 a sabato 14 aprile. Anticipazioni Il Segreto: Camila è incinta, Prudencio in arresto? Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, trasmesse dal 9 al 14 aprile svelano che Herminia confesserà ad Adela di aver ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 9 al 14 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 9 a sabato 14 aprile 2018: Herminia racconta ad Adela di aver visto Julieta nella casa andata a fuoco e questo tranquillizza Consuelo che, conoscendo bene sua nipote, è sicura che presto tornerà da lei. Beatriz, dopo aver parlato con Emilia e dopo il rimprovero di Camila, teme una dura punizione da parte di Hernando per i pettegolezzi sulla sua amicizia con Aquilino, ma Hernando è troppo ...

Il Segreto trame maggio : qualcuno vuole assassinare Carmelo - ecco chi è Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de ''#Il Segreto'', la telenovella iberica, che ha appena annunciato l'uscita di scena di Nicolas [Video] nelle puntate spagnole. Gli ultimi spoiler rivelano che Carmelo Leal sara' l'obbiettivo di un piano vendicativo che avra' sviluppi sorprendenti. Anticipazioni ''Il Segreto'': Ulpiano scopre il Segreto di Carmelo Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de ''Il ...

Il Segreto - trame iberiche : Fè in carcere - una bruttissima notizia per i Miranar Video : Un nuovo spazio dedicato allo sceneggiato iberico “Il Segreto” [Video], che narra le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Nei paragrafi seguenti sono riportate le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse in Spagna la prima settimana del prossimo mese. La rivelazione del generale Perez, Prudencio rifiutato dalla moglie Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva spagnola “Antena 3” da lunedì 2 a venerdì 6 aprile 2018, ...

Il Segreto trame maggio : Nazaria sabota Mauricio - Julieta denuncia Saul? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de ''#Il Segreto'', la soap opera iberica, che ha appena annunciato la morte di Ana, la figlia di Julieta [Video]. In questo articolo leggerete tutti i colpi di scena che accadranno tra fine aprile ed inizio maggio su Canale 5. Anticipazioni ''Il Segreto'': Nazaria sabota Mauricio Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de ''Il Segreto'', trasmesse a fine aprile ad ...

Il Segreto trame al 7 aprile : Ana muore - Prudencio omicida - la Uriarte scompare Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Francisca mettera' Saul alla prova [Video]. In questo articolo leggerete le trame settimanali trasmesse da martedì 3 a sabato 7 aprile. Anticipazioni ''Il Segreto'': Prudencio uccide Ana Le anticipazioni delle puntate [Video]de ''Il Segreto'' trasmesse dal 3 al 7 aprile 2018 svelano che Donna ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 3 al 7 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da martedì 3 a sabato 7 aprile 2018: Hernando riceve una visita inaspettata da parte dell’usuraio a cui si è rivolto, che gli fa subito capire cosa rischia se non restituisce subito il denaro che gli deve. Nicolas confida ad Alfonso che i suoi sentimenti per Camila sono sempre più forti, ma in onore dell’amicizia verso Hernando deve tenersi tutto dentro. Beatriz continua ad importunare ...

Il Segreto - trame maggio : Ulpiano scopre che sua madre sposa un assassino Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de #Il Segreto, la soap opera di Canale 5, che ha appena annunciato la fuga di Nicolas nelle puntate spagnole [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che Ulpiano fara' una scoperta choc sul futuro marito di sua madre Adela. Anticipazioni Il Segreto: la rivelazione di Francisca ad Ulpiano Le anticipazioni delle puntate [Video]de Il Segreto, trasmesse a maggio svelano che ...

Una Vita - trame spagnole : le nozze choc e il Segreto rivelato : Anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: la verità viene a galla Nelle puntate spagnole di Una Vita un terribile segreto sulla sarta di Acacias 38 verrà a galla. Simon sarà vicinissimo alla verità sul suo passato. Il giovane dopo aver vissuto in orfanotrofio ha trovato il coraggio di mettersi alla ricerca della sua madre naturale. Gli indizi lo hanno portato ad Acacias 38 dove ha trovato lavoro presso casa Valverde. Simon continuerà a ...