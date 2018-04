Il Sassuolo frena il Milan

Milan- Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Inter no che Inter rompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter . Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions . sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions : ...

DIRETTA/ Sassuolo Napoli - risultato finale 1-1 - info streaming video e tv : brutta frenata per il Napoli : DIRETTA Sassuolo Napoli , info streaming video e tv: per i partenopei si è riaperto il discorso scudetto e dunque oggi Sarri vuole vincere.

Napoli - frenata scudetto : soltanto pari col Sassuolo. Rimonta-Chievo - Samp ko : Una brusca frenata nella corsa scudetto per il Napoli, che si deve accontentare di un pari per 1-1 in casa del Sassuolo . I padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con una zampata di Politano ...