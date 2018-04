Il Port Royal Golf a Bermuda

“Cosa devi fare”. Royal Wedding : la sparata di Meghan Markle. Senza peli sulla lingua - l’attrice mette alle strette il principe Harry e prende la decisione più imPortante (alla faccia!) : Ah la convivenza, croce e delizia di ogni coppia che si prepara al grande passo, sposarsi e andare a vivere insieme per coronare il proprio sogno d’amore. Ci sono abitudini di entrambi i partner che vanno accettate, Senza stare troppo a sindacare, pena una serie infinita di liti tra le mura di casa e il rischio di vedere incrinare troppo presto il rapporto. E altre che vanno invece affrontate subito a brutto muso, chiarendo le cose ...

Coca-Cola Porta in Italia le toniche premium Royal Bliss : Aspettando conferme per la sua primissima bevanda alcolica, attualmente in fase di studio in Giappone, The Coca-Cola Company ha presentato ufficialmente all’Italia il brand Royal Bliss, che propone una nuova gamma premium di toniche e mixer. E lo ha fatto con un grande party a Roma, in collaborazione con Vogue Italia. L’evento si è svolto all’interno della suggestiva cornice de La Lanterna, dove l’invito a osare che ...

Fortnite Battle Royale : lista smartphone iOS e Android che lo supPortano : Fortnite Battle Royale è arrivato anche su mobile dal 12 marzo ed è già disponibile un elenco con tutte le piattaforme che supportano la versione del gioco per iOS e Android. Il rilascio della versione mobile del gioco è avvenuta il 12 marzo ma l'iscrizione è stata possibile su invito e ancora oggi non è aperto a tutti. Inizialmente è stato stato reso noto che per partecipare all’evento iOS Invite bisogna avere iOS 11 e almeno un dispositivo ...

“Meghan Markle?”. Cheryl Cole - la ex fiamma di Harry - ha qualcosa da dire. A sorpresa - dopo anni e a pochissimo dal royal wedding - la popstar rompe il silenzio. Tenete a mente che per un po’ si è pensato che il principe Portasse proprio lei all’altare… : Harry e Meghan, il matrimonio attesissimo è sempre più vicino. Ci siamo quasi al 19 maggio e, senza fare troppi calcoli o guardare il calendario, lo si capisce dalla quantità di indiscrezioni che ogni giorno arrivano dal Regno Unito. È normale: in vista del grande giorno, la curiosità sui dettagli dell’evento aumenta e i rumor si fanno sempre più insistenti. Scopriamo così che qualche settimana prima delle nozze l’attrice ...

“Lo vuoi uccidere?”. Kate Middleton mette a rischio la vita del bebè. La duchessa di Cambridge a un mese dalla nascita del Royal Baby la fa grossa. Un gesto inopPortuno e pericoloso che ha fatto infuriare tutti : “Che madre sei…” : Ormai è diventata un’icona di stile mondiale. Kate Middleton un po’ alla volta, senza strafare si è imposta all’opinione pubblica mondiale e ai sudditi della corona inglese che letteralmente la adorano. Si può con grande serenità affermare che la duchessa di Cambridge ha nettamente scalzato Lady Diana che nel bene e nel male divideva, ma la mamma di Baby George invece mette tutti d’accordo. A breve la moglie di ...

“William lo rifiuta”. Il tormento e il dolore di Kate Middleton. La nascita del terzo Royal Baby è alle Porte - ma la duchessa di Cambridge soffre e rivela quel segreto che nessuno avrebbe voluto sapere. Maretta a Buckingham Palace : Il terzo Royal Baby è in arrivo con buona pace di tutti. Kate Middleton, superata la fase delle nausee furibonde, è in grandissima forma e il suo pancione cresce a dismisura. La bella duchessa di Cambridge ha preso diversi chili e sul suo bel viso sono spuntate due belle guance paffute. Ora nonostante le fatiche della gravidanza, sarà pure madre di re ma resta un essere umano, Kate continua inarrestabile a presenziare a molti eventi ...