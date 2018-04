Il Pd è un bene da difendere non da dividere Ripartiamo da un Pse piu forte

Difendere la Capitale per il bene del Paese : Giornalisti si nasce. Ma poi non tutti hanno la fortuna di farne un lavoro. Quelli che ci riescono, prima o poi, hanno anche un sogno: diventare direttore. Per me oggi quel sogno si...

Difendere la Capitale per il bene del Paese : Vanno difesi la forza e il valore di Roma Capitale, l'unicum che rappresenta nel mondo, i finanziamenti che le spettano, i poteri che le vanno riconosciuti. Condizioni prodrome per la difesa della ...

Difendere la Capitale per il bene del Paese : Giornalisti si nasce. Ma poi non tutti hanno la fortuna di farne un lavoro. Quelli che ci riescono, prima o poi, hanno anche un sogno: diventare direttore. Per me oggi quel sogno si...

Salvini : bene Meloni da Orban - anche noi difenderemo i confini : Milano, 1 mar. , askanews, - Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, la presidente di FdI, Giorgia Meloni, ha fatto bene a incontrare ieri il premier ungherese Viktor Orban per un confronto sull'...