Il Pd da Salvini avrebbe tanto da imparare

(Di domenica 8 aprile 2018) Per Alba Parietti, ex trotskista,"è stato bravo". La show girl non ha paura di ammetterlo, come ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera: "È l'unico che si occupa dei problemi della gente, pur in maniera super-populista".La sua sinistra, invece, versa in gravi condizioni: "Lui non ha fallito, come il Pd, che dada. E invece con i suoi toni arroganti ha fatto scappare il popolo e l'arroganza si può perdonare ai vincenti, come la Juve, non ai perdenti".Alla domanda "Meglioo Di Maio premier?", la Parietti, però, non sa rispondere. Vorrebbe vedere papa Francesco al potere, ma è impegnato. Allora - dice - "vado in pellegrinaggio al Divino Amore a chiedere un miracolo per la mia sinistra".