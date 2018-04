Il Pd cerca di restare compatto davanti alle avances M5s Cosa dicono i dem​

agi

(Di domenica 8 aprile 2018) Luigi Di Maio rivolge un appello al Pd con il risultato di spaccare i dem. Ma il segretario reggente, Maurizio Martina, non raccoglie il ramoscello d'ulivo e chiarisce: "La nostra linea non cambia". Parole nette che arrivano dopo il riconoscimento del leader dem di una "autocritica" da parte del capo politico pentastellato, che però non è sufficiente, in quanto "restano delle ambiguità". Di Maio, tuttavia, preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno e legge le parole del segretario come "un passo avanti". L'offerta di pace ai dem crea contraccolpi anche sull'altro fronte: "Governo Di Maio-Renzi, governo 5 Stelle-Pd? Mamma mia...", commenta sui social Matteo Salvini, mettendo subito in chiaro: "Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e ...