Il padre insulta e minaccia dagli spalti | il mister ritira la squadra di calcio di

ilgiornale

(Di domenica 8 aprile 2018) Doveva essere un tranquillo sabato di, durante la partita di categoria esordienti fra le squadre di Venaus e Lascaris, giocata ieri in provincia di Torino. Ragazzini di appena 12 anni, felici di poter correre sul verde del prato sotto gli occhi orgogliosi di amici e parenti.Ma proprio dalle tribune affollate di familiari orgogliosi è partito un grido indegno, che mai dovrebbe risuonare su un campo sportivo e meno che mai se sul rettangolo di gioco sgambettano ventidue ragazzini: "Spaccagli le gambe", urlato da un genitore che intendeva supportare in questo modo barbaro il proprio figlio. Le sue parole però, che secondo l'edizione torinese del Corriere della Sera sarebbero state anche accompagnate da alcune minacce all'indirizzo di uno dei tecnici, hanno spinto il Venaus are laprovocando così la sospensione della partita. In serata la società ha diffuso una lettera ...