Il Napoli batte il Chievo al 92' | vincono Crotone e Verona

Calcio : Napoli nel recupero batte Chievo : 16.54 Il Napoli,con un finale entusiasmante, sorpassa il Chievo con le reti di Milik (89') e Diawara (93').In coda importanti successi del Verona e del Crotone. BENEVENTO-JUVENTUS (sabato) 2-4 ROMA-FIORENTINA (sabato) 0-2 SPAL-ATALANTA (sabato) 1-1 SAMPDORIA-GENOA (sabato) 0-0 TORINO-INTER 1-0 CROTONE-BOLOGNA 1-0 H.VERONA-CAGLIARI 1-0 ...

Serie A - Juventus-Milan 3-1/ Allegri batte Gattuso e si riporta a +4 sul Napoli : Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match all'Allianz Stadium, bianconeri a caccia di riscatto(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:31:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Serie A - la Juventus batte il Milan - a +4 dal Napoli (1 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: è morto Luigi De Filippo. I controlli dei doganieri francesi a Bardonecchia diventano un caso politico. La Juve vola a +4 in classifica. (1 aprile 2018).(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 01:44:00 GMT)

Allegri al Cuadrado e la Juventus batte il Milan : +4 sul Napoli : 1 di 3 Successiva TORINO - La Juventus batte il Milan 3-1 allo Stadium e mette una serie ipoteca sullo scudetto. La svolta con Cuadrado al 34' della ripresa: il colombiano insacca di testa dopo ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Potevamo battere il Napoli» : REGGIO EMILIA - "La squadra è stata davvero brava, avremmo anche potuto segnare il gol del 2-0. Peccato per l'autogol: dispiace perchè Rogerio ha fatto una gran partita ma è stato penalizzato nell'...

Il Napoli sbatte sul Sassuolo : 1-1 al Mapei Stadium e sorpasso alla Juve fallito : Il Napoli di Maurizio Sarri non riesce a vincere sul campo del Sassuolo di Beppe Iachini. Gli azzurri hanno faticato terribilmente per ottenere un punto contro i neroverdi che si sono chiusi bene e hanno anche provato a far male alla squadra di Sarri in più di una circostanza. Al gol di Politano, grande oggetto dei desideri del mercato invernale, ha risposto l'autorete di Rogerio propiziata da Callejon. Il Napoli fallisce così il sorpasso ...

Il Napoli soffre ma batte il Genoa : 1-0 e Juventus a meno due in classifica : Il Napoli di Maurizio Sarri soffre contro il Genoa di Davide Ballardini ma alla fine riesce a piegare la resistenza dei rossoblù a venti minuti dalla fine grazie alla rete di testa di Raul Albiol. Gli ...

Atalanta - Gasperini : 'Prima o poi il Napoli dovrà pure batterla la Juventus' : Così Gian Piero Gasperini, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. ' Il miglior successo per l'Atalanta in Europa è stato di ricevere tanto affetto anche da tifosi di altre squadre ' , fa ...

Schedina CM : Inter-Napoli pari al 45' - Genoa-Milan da gol. Mou batte Salah : Il calcio italiano si è fermato, lo scorso weekend, per la tragica scomparsa di Davide Astori. La morte del capitano della Fiorentina ha toccato l'intero mondo del pallone ma ora, concessogli il giusto rispetto e messa alle spalle la tre giorni dedicata a Champions ed Europa League, la Serie A e la Serie B insieme ai maggiori campionati europei sono ...

Inter - le 5 mosse per provare a battere il Napoli : Domenica 11 marzo è una data decisiva per Inter e Napoli. Un bivio che può segnare la stagione di entrambe le squadre. Un vero e proprio spartiacque per due squadre che devono ritrovarsi, per non ...

Basket femminile - 19a giornata Serie A1 2018 : Schio sempre al comando - Venezia tiene il passo e batte Napoli : Diciottesima giornata del campionato italiano di Basket femminile che vede la conferma in testa al campionato del Famila Schio. Le venete soffrono più del previsto contro il fanalino di coda Battipaglia, espugnando il campo delle pugliesi per 77-69 grazie ai 18 punti di Laura Macchi e i 13 di Cecilia Zandalasini. Alla Treofan non bastano i 19 punti di Marida Orazzo e i 15 di Olbis Futo Andrè. Il big match di questo turno era quello tra la Reyer ...