Il Napoli adesso è stanco Sbagliati i calcoli di Sarri?

Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa - la Juventus adesso trema : il Bologna ferma la Lazio [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Napoli - adesso l’occasione è ghiotta : Juventus ‘appannata’ - Sarri non può sbagliare : Napoli, adesso l’occasione è ghiotta. Impresa della Spal nella gara di campionato contro la Juventus, la squadra di Semplici ha impattato il risultato sullo 0-0, partita di carattere e grinta contro una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico, era l’unico modo per fermare la striscia di risultati positivi della squadra di Allegri. adesso gli uomini di Sarri non possono sbagliare, contro il Genoa può accorciare dalla ...

Napoli - ma quale dramma : passo falso che ci sta - adesso serve ‘testa’ e carattere : La 27^ giornata del campionato di Serie A ha regalato lo spettacolo del big match tra Napoli e Roma, grande prestazione da parte della squadra di Di Francesco che ha vinto meritatamente con il punteggio di 2-4, partita sottotono per la squadra di Maurizio Sarri, forse la prima del campionato. La Juventus si trova adesso ad un solo punto di distacco dal club azzurro ma deve recuperare ancora una partita, c’è chi parla già di sorpasso già ...

Napoli - Pino Daniele è adesso con Baglioni & friends : Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Elisa, Emma, Giorgia, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: madamina ...

Adesso il Napoli è in fuga - il Cagliari affonda : Il Napoli è in fuga grazie anche al rinvio di Juve-Atalanta. La goleada 5-0 contro il Cagliari affonda i sardi. Il

Europa League – Lazio e Napoli - adesso vi riconosciamo : valanga laziale - Sarri vince ma non passa agli ottavi : 1/12 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Un regalo alla Juve e crac Ghoulam : Napoli - non mollare proprio adesso : alla Juve è bastata la punizione di Bernardeschi, ex ricoperto di fischi e insulti, per piegare la Fiorentina e riportarsi temporaneamente davanti al Napoli. Ma è stata una partita...

Infortunio Ghoulam - il Napoli adesso compra : ipotesi clamorosa dal mercato svincolati : Infortunio Ghoulam – Dramma Ghoulam, dramma Napoli, altro pesante Infortunio per il terzino di Maurizio Sarri. Il calciatore algerino era sulla via del recupero dopo la rottura del crociato del ginocchio destro, adesso deve fare i conti con un altro stop. Per il calciatore del Napoli si sospetta la frattura della rotula, come riporta il sito ufficiale del Napoli e per questo motivo la stagione potrebbe essere finita. Il Napoli ha assoluto ...

Napoli - il mercato è stato un successo : ecco perchè adesso la squadra di Sarri è ancora più forte : Il calciomercato si è concluso, è stata una finestra invernale che non ha regalato particolari emozioni, solo alcune trattative che sono andate in porto ma che hanno rinforzato le medie squadre oppure quelle in lotta per la salvezza. Qualcosa ha fatto l’Inter che però non può andare oltre una qualificazione in Champions League, la Roma addirittura sembra essersi indebolita, la Juventus non ha fatto nulla mentre la Lazio ha potuto contare ...

Napoli - l'obiettivo adesso è Diego Farias : Napoli - Viste le difficoltà per arrivare a Matteo Politano , il Napoli starebbe virando in questi ultimi minuti verso Diego Farias , attaccante del Cagliari . Il ds Giuntoli è alla ricerca di una ...