Il messaggio di Mina Welby | sì a una legge che aiuti a morire

LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 22 marzo : in studio Susanna messaggio. Il ritorno di Mina : Oggi, giovedì 22 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:11:00 GMT)

"Spero che l'innominabile mi stia guardando dal carcere. Gli arrivi il messaggio : il bene vince sempre sul male" : "Voleva che mi richiudessi a casa: io sono qui a Ballando con Le Stelle". È bellissima Gessica Notaro, miss sfregiata con l'acido dal suo ex, mentre volteggia come concorrente in gara va Ballando con Le Stelle. Bellissima e bravissima. Glielo dicono tutti, glielo conferma la giuria: "È la tua rivincita".Lo sa bene Gessica, che non esita a parlare apertamente della sua storia: "Spero che l'innominabile mi stia guardando dal carcere, ...

ROMINA POWER E AL BANO CARRISI NONNI?/ Pancino sospetto per Cristel : il messaggio enigmatico della donna : ROMINA POWER e Al BANO CARRISI presto NONNI? Cristel CARRISI fotografata con Pancino sospetto. La cantante americana mostra il messaggio shock di Loredana Lecciso.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:06:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7/ Anticipazioni e diretta semifinale : il messaggio di Cannavacciuolo. Chi sarà eliminato? : MASTERCHEF ITALIA 7, Anticipazioni e diretta semifinale: una mistery box particolare, un invention test tradizionale e una prova in esterna in montagna sono le prove di oggi, 1° marzo.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:53:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : il video messaggio dell'autore Andrea Marchi sul canna-gate - eliminata Paola Di Benedetto : Sesto appuntamento con il reality. Nuove testimonianze sul caso Monte, Giucas si ritira ed ex naufraghi in arrivo.

Paola Di Benedetto “eliminata” all’Isola dopo il videomessaggio affettuoso di Francesco Monte ma è al televoto con altri 3 : Paola Di Benedetto è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 27 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Gaspare e Franco Terlizzi. Ma può rientrare in gioco, ecco perché. Paola Di Benedetto “esce” dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Paola dovrebbe lasciare lasciare il reality show: al televoto […] L'articolo Paola Di Benedetto ...

Romina Power / “Dov’è la libertà?” - sgomento social dopo un messaggio : ecco cosa è successo : Romina Power e lo sgomento social dopo un messaggio: “Dov’è la libertà?”, ecco cosa è successo all'artista americana e la sua paura contro le armi negli Stati Uniti, le sue parole.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:27:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CASELLA SOSPESO E NARDI ELIMINATO/ Il messaggio tra le righe del marito di Eva Henger : ISOLA dei FAMOSI 2018, Giucas CASELLA SOSPESO per via di alcuni controlli medici, Filippo NARDI il nuovo ELIMINATO della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:39:00 GMT)

