Il figlio neonato muore in ospedale dopo l' intervento | il padre picchia i medici

Il figlio neonato muore in ospedale dopo l'intervento : padre picchia quattro medici : Il padre di un neonato ha picchiato quattro medici dopo la morte del suo bimbo, operato subito dopo la nascita a causa di una grave forma di tumore all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo . Uno ...

Coppia 'cede' figlio neonato ad un clandestino per garantirgli la cittadinanza : Si è conclusa con l’esecuzione di ventisette misure di custodia cautelare l’operazione “Velarium”, condotta dalla procura di Monza, dopo le lunghe indagini andate avanti per due anni, dal settembre del 2015 al maggio del 2017. La vicenda, risalente al 2013, riguarda un presunto traffico di minori, fatto sconcertante che vede coinvolti un uomo (M.S.) e una donna (D.M.), rispettivamente di 43 e 26 anni, accusati di aver dato in "adozione" il ...

Tiziano Ferro e il figlio entro i 40 anni - sogni e dichiarazioni : la foto con il neonato in braccio : Tiziano Ferro e il figlio entro i 40 anni o in altri termini: quando un sogno diventa una fake news. La foto di Tiziano Ferro con un neonato tra le braccia ha fatto impazzire i fan che hanno creduto che si trattasse di un coronamento di un sogno per il cantautore di Latina. Mentre sul web c'era chi prontamente annunciava la paternità di Tiziano Ferro, dando spazio all'ennesima fake news, OM già smentiva che il bimbo tra le sue braccia non era ...

"Ha scagliato un sacchetto del pane contro il figlio neonato" : giovane papà a processo : Due anni e quattro mesi di reclusione. Questa la condanna chiesta dall'accusa nei confronti di un 27enne di San Francesco al Campo (Torino), reo secondo la sua ex fidanzata di aver scagliato un sacchetto del pane contro il figlio di pochi mesi...

Visita moglie e figlio neonato in ospedale e poi si getta dalla finestra : ... unica fonte di sostentamento in questo momento, particolarmente cruciale alla luce del piccolo figlio appena venuto al mondo. Potrebbe essersi tolto la vita per questo motivo il 44enne che oggi ha ...

Avvelena e uccide il figlio neonato : "Voci mi dicevano che non lo meritavo" : Ha detto di aver sentito delle voci che le dicevano che era una madre cattiva e che non meritava di avere quel bambino. Per questo motivo, la 22enne Hannah Turtle ha ucciso il figlio James di quasi 2 ...