Il colpaccio del Toro manda in crisi l’Inter

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : cinque azzurre a caccia del podio - Giulia Pierucci e Giulia Caggiano puntano al colpaccio : Sarà un’Italia tutta al femminile quella che andrà a caccia del podio nel Grand Prix 2018 di Antalya, in Turchia, che andrà in scena tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Per gli atleti impegnati nel torneo, si tratta di una delle ultime prove prima dell’appuntamento clou con gli Europei 2018 di Tel Aviv, a cui prenderanno parte i migliori interpreti continentali della disciplina. Ma per le azzurre quello di Antalya non sarà un semplice ...

“Abbiamo scelto lui”. Stefano De Martino - un altro successo. Nuovo colpaccio per l’inviato dell’Isola dei Famosi. Vederlo così ‘fa effetto’… : Papà di Santiago, ex marito di Belen Rodriguez, ballerino di ”Amici di Maria De Filippi” e inviato all’Isola dei Famosi. Stefano De Martino, 28 anni, è uno dei sex symbol italiani più amati. La sua carriera in televisione è iniziata proprio grazie a Maria De Filippi, quando entra nella famosa scuola che sforna talenti dal lontano 2001. Il fidanzamento con la compagna di banco Emma Marrone, la sua bravura nella danza e il ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : tutti gli italiani in gara oggi. Tocca a Matteo Rizzo - Della Monica-Guarise per il colpaccio! : Oggi giovedì 22 marzo si torna sul ghiaccio per la seconda giornata dei Mondiali 2108 di Pattinaggio artistico. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano. in serata si assegnano le medaglie delle coppie di artistico: l’Italia si affida a Nicole Della Monica/Matteo Guarise e Valentina Marchei/Ondrej Hotarek che possono puntare al podio. In precedenza spazio al programma corto maschile a cui parteciperà anche il nostro Matteo ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori a Doha per continuare a splendere. Dopo le Finali ai Mondiali si sogna il colpaccio : Lara Mori è pronta per fare il suo esordio in Coppa del Mondo. La toscana non ha mai affrontato una tappa del circuito riservato ai singoli attrezzi, l’occasione di Doha (21-24 marzo) sarà così ghiotta per la nostra veterana che avrà il modo di fare il proprio esordio stagionale in questa stagione appena iniziata. L’allieva di Stefania Bucci si è già esibita a inizio marzo in Serie A e ha subito avuto il modo di mettersi in luce, in ...

LIVE Federer-Del Potro - Finale Indian Wells in DIRETTA : il Maestro vuole confermarsi Re - l'argentino cerca il colpaccio : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Roger Federer vs Juan Martin Del Potro, Finale del Master 1000 di Indian Wells: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia - si fa sul serio : per il colpaccio ad Ankara. Zaytsev e compagni nella tana dell’Halkbank : La Champions League 2018 di Volley maschile entra nella sua fase più importante e Perugia vola ad Ankara per sfidare l’Halkbank nell’andata degli ottavi di finale. Oggi pomeriggio (ore 15.30 italiane) i Block Devils se la vedranno con la compagine turca in un match già decisivo per il passaggio del turno: la capolista del nostro campionato va a caccia di una pesantissima vittoria in trasferta per alleggerire il ritorno in programma ...

Altro che Grimaldo - De Laurentiis piazza un colpaccio dagli sceicchi del PSG? Video : Vietato distrarsi in questo momento così delicato per il Napoli di Maurizio Sarri [Video]. Dopo la batosta subita in casa al San Paolo contro la Roma di Eusebio Di Francesco, infatti, i partenopei sono chiamati a rialzare immediatamente la testa in un'altra complicata sfida, quella di San Siro contro l'Inter di Luciano Spalletti in programma domenica sera alle 20.45. Nel frattempo, però, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : a Scuol Edwin Coratti a caccia del colpaccio in PGS : Penultima tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard alpino: ci si sposta dalla Turchia alla Svizzera. Sulle nevi di Scuol domani va in scena l’ultimo appuntamento con il massimo circuito internazionale per quanto riguarda la specialità olimpica del PGS. La sfera di cristallo è già stata assegnata: dominio assoluto per Nevin Galmarini, campione olimpico a PyeongChang. L’elvetico sulle nevi di casa vuole mettere la firma su una ...

Atletica - caccia al Record del Mondo di Maratona! Wilson Kipsang cerca il colpaccio a Tokyo nella notte : Questa notte si tenterà l’assalto al Record del Mondo della Maratona. L’appuntamento è a Tokyo dove si cercherà di scendere sotto le 2h02:57, il tempo che Dennis Kimetto fece registrare a Berlino nel 2014. L’uomo più atteso è Wilson Kipsang, vincitore lo scorso anno nella capitale giapponese e desideroso di riprendersi il primato che gli apparteneva prima della sfuriata del connazionale. Il kenyano vanta un personale di 2h03:13 ...

VIDEO Alex Vinatzer batte Alexis Pinturault nel team event alle Olimpiadi! Che colpaccio del giovane azzurro : Alex Vinatzer sarà il futuro dell’Italia in slalom? Il giovane azzurro sta dando dei buoni segnali e oggi è riuscito a sconfiggere il fuoriclasse Alexis Pinturault durante il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Purtroppo la sua vittoria non è bastata agli azzurri per battere la Francia e accedere alle semifinali. Di seguito il VIDEO della vittoria di Alex Vinatzer contro Alexis Pinturault. CLICCA QUI PER ...

LIVE Snowboard - PGS Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Coratti e Fischnaller a caccia del colpaccio. March per la sorpresa : Tanta Italia, anche con possibilità di medaglia, nello Snowboard alpino, questa notte alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nel PGS, unica specialità rimasta nel programma a cinque cerchi, ben cinque italiani, quattro tra gli uomini ed una tra le donne, proveranno a dare l’assalto al podio: si tratta di Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Aaron March, Mirko Felicetti e Naya Ochner. A partire dall’1.00 ora italiana, via alla qualification ...