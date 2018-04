Il 20 aprile il concerto dei Gen Verde | la musica come linguaggio universale

7 8 aprile - Generic Animal + Rhò in concerto e Vittorio Continelli "Discorso sul mito" al Mat di Terlizzi - Bari - : ... attraverso il dialogo costante tra le diverse arti: workshop, mostre, eventi, presentazioni, incontri con gli artisti, proiezioni, concerti, spettacoli teatrali, residenze artistiche. Il tutto ...

STEVE GADD in concerto sabato 14 aprile 2018 @ Druso - Ranica - BG - : La seconda, BlackDruso, strizza l' occhio ai più giovani e al mondo della musica hip-hop & rap. Contatti e Social Facebook www.Drusobg.it Ufficio stampa Astrid Serughetti - astrid@laltoparlante.it - ...

Bob Dylan in concerto a Roma dal 3 aprile : ultimi biglietti in prevendita e possibile scaletta : Bob Dylan in concerto a Roma dal 3 aprile inaugura la sessione di live in Italia che culmineranno con lo spettacolo previsto all'Arena di Verona e per il quale sono già presenti i biglietti in prevendita. Per il suo ritorno in Italia, il Premio Nobel per la Letteratura ha quindi scelto l'Auditorium Parco della Musica di Roma nel quale il 3 aprile aprirà il primo dei tre concerti che ha deciso per la Capitale. Esaurita la possibilità di ...

Nek Max Renga in concerto a Napoli il 3 aprile : info - scaletta e ultimi biglietti : Nek Max Renga in concerto a Napoli il 3 aprile riprendono il tour che andranno a concludere con il grande evento all'Arena di Verona. Il trio si è preso un mese di pausa dal palco per la promozione del disco che hanno rilasciato il 9 marzo scorso, per il quale hanno tenuto un lungo firma copie nel quale hanno incontrato i fan. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali ...

Luca Barbarossa in concerto a Roma con il nuovo album (6 aprile) : Luca Barbarossa in concerto a Roma – Via Asiago si animerà il prossimo 6 aprile grazie al live del cantautore, con cui presenterà il suo ultimo album. Roma è de tutti è il nuovo disco di Luca Barbarossa, che presenterà in diretta su Rai Radio2. I fan potranno assistere in anteprima al live grazie alla versione short voluta dall’artista. Si tratta quindi di una scaletta ridotta rispetto al concerto di Roma che Barbarossa terrà a Roma ...

Musica : l'israeliana Noa il 6 aprile in concerto al Teatro Rendano : Noa, oltre ad essere una cantante unica al mondo " ha concluso la Succurro - è una donna eccezionale che ha saputo rendersi messaggera del dialogo di pace tra Israele e i Paesi Arabi e portavoce ...

Come vincere un incontro con Nek Max Renga per il concerto a Napoli del 3 aprile : Se desideri sapere Come vincere un incontro con Nek Max Renga, non ti resta che seguire queste semplici istruzioni. Si tratta di un meet&greet che non dà diritto all'ingresso all'area del concerto ma consente di incontrare i tre artisti di nuovo in tour dal 3 aprile al Palapartenope di Napoli. Partecipare all'evento è molto semplice. Sarà sufficiente cliccare Mi Piace sulla pagina di Veragency, quindi condividere la locandina con la ...

Cosenza - spettacoli : 6 aprile concerto Noa - : Solo tre concerti in Italia, il primo a Cosenza. Il Teatro "Alfonso Rendano" accoglie l'artista israeliana Noa, accompagnata dai musicisti Gil Dor, Gadi Seri e Adam Ben Ezra, il 6 aprile alle ore 21, ...

Max Pezzali - Nek e Francesco Renga : il concerto a Bologna è stato rimandato ad aprile : Max Pezzali, Nek e Francesco Renga sono stati costretti a rimandare il loro concerto in programma venerdì 23 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il motivo è molto serio e non dipende da loro: per quella giornata sono previste abbondanti nevicate che impedirebbero il normale svolgimento dello show. [arc id=”8b790c20-c4d0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il live di Max, Nek e Francesco verrà recuperato mercoledì ...