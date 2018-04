I Solisti Aquilani vicini alla famiglia per la perdita di Walter Tortoreto

I Solisti Aquilani e il violoncellista Mario Brunello insieme - nel nome di Bach : L’Aquila, 26 gennaio ore 18.00, Auditorium del Parco Un ospite straordinario, il violoncellista Mario Brunello, sarà a fianco dei Solisti Aquilani per il primo appuntamento del nuovo anno con Musica per la città. Brunello sogna un coro in ogni scuola. Crede nella musica classica…Continua a leggere →