I nuovi episodi di Montalbano cambiano set | dalla Sicilia in Friuli a fine aprile per la

Cast e personaggi di Legion 2 al via il 4 aprile su Fox : Dan Stevens ancora più folle nei nuovi episodi : Il lato psichedelico della Marvel, un eroe che non ha bisogno di presentazioni e che è da prendere con le pinze così come l'intero show: Cast e personaggi di Legion 2 danno finalmente appuntamento al loro pubblico oggi, 4 aprile, su Fox per i nuovi episodi ancora inediti in Italia. In contemporanea Usa, la serie è pronta ad andare in onda con una rivoluzionaria e ancor più sconvolgente seconda stagione con Dan Stevens ancora più folle e ...

Su Rai YoYo a Pasqua tre prime tv assolute : i nuovi episodi dei Saurini - Mofy e I quaderni della natura di Lulù Brum Brum : Quest’anno la Pasqua è ricca di sorprese! E i bimbi saranno felici non solo di scartare l’uovo di cioccolato, ma anche di vedere in tv le nuove stagioni dei loro cartoni preferiti! Su Rai YoYo, infatti, andranno in onda ben tre prime tv assolute. Curiosi di sapere quali serie animate arriveranno durante le feste Pasquali? Eccovi accontentati: I Saurini, Mofy e I quaderni della natura di Lulù Brum Brum. Andiamo a scoprire insieme di ...

Esplosivo video trailer de La casa di carta – Parte 2 - Il Professore e Tokyo in trappola nei nuovi episodi : L'adrenalina è uno degli elementi essenziali del racconto di questa serie e nel nuovo video trailer de La casa di carta - Parte 2 di sicuro non manca. Strategie, trappole, esplosioni, pistole pronte a fumare, ma anche relazioni profonde, amicizie e amori: c'è tutto questo nel trailer degli episodi inediti de La casa di carta - Parte 2 che sbarcano su Netflix il 6 aprile (già trasmessi in Spagna da Antena3). In poco più di un minuto e mezzo ...

Grey's Anatomy : I nuovi episodi in streaming su NOW TV : ... c'è il debutto nelle prossime settimane di un nuovo spin-off incentrato su un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, Station 19 , anch'esso disponibile in streaming su NOW TV, da fine aprile. Le ...

Video promo dei nuovi episodi de La casa di carta su Netflix - ad aprile il gran finale : Il Professore in carcere? : I nuovi episodi de La casa di carta su Netflix debuttano, come vi avevamo già anticipato un mese fa, dal 6 aprile sulla piattaforma streaming in tutti i paesi del mondo in cui è distribuita (titolo originale: La casa de papel). Insieme all'annuncio ufficiale della data di lancio della seconda parte della prima stagione, Netflix ha pubblicato anche un promo che mostra una potenziale evoluzione (manco a dirlo, negativa per i protagonisti della ...

The Walking Dead : I nuovi episodi in streaming su NOW TV : Per i fan di The Walking Dead , mai come in questo momento la visione dei nuovi episodi è un appuntamento irrinunciabile. Con la seconda parte della stagione 8, disponibile in streaming senza contratto su NOW TV con un nuovo episodio ogni lunedì, lo zombie drama di successo ha preso una direzione opposta rispetto ai fumetti di Robert Kirkman che la ispirano, eliminando uno ...

L’Ispettore Coliandro 7 stagione : dove verranno girati i nuovi episodi? : dove verranno girati i nuovi episodi de L’Ispettore Coliandro 7, amatissima fiction di Rai 2 con protagonista Giampaolo Morelli? E’ chiaro che Bologna sarà, come sempre, la città principale dove verrà allestito il set. In attesa del primo ciak del 26 marzo 2018, però, ecco le prime indiscrezioni sugli ultimi sopralluoghi della produzione nella città felsinea. L’Ispettore Coliandro 7 stagione: l’Autostazione Giampaolo ...

Il Commissario Montalbano torna nel 2019 con due nuovi episodi : Il Commissario Montalbano - Luca Zingaretti Lunedì sera il pubblico di Rai 1 ha gustato per la prima volta la replica di Come Voleva la Prassi, film della serie Il Commissario Montalbano andato in onda in prima tv la scorsa stagione. Come sempre gli ascolti sono stati ottimi, segno che le storie interpretate da Luca Zingaretti sono ben lontane dallo stancare i telespettatori o dal perdere il loro potere mediatico. Infatti dopo Pasqua partiranno ...

The Flash 4 delude con Iris velocista e torna in pausa : quando andranno in onda i nuovi episodi? : Dopo quello che The Flash 4 ha regalato al suo pubblico possiamo tranquillamente affermare che questa stagione zoppica un po'. Il villain di turno non ha ancora convinto i fan della serie e anche un episodio come quello di ieri, il numero 16 della stagione, avrebbe potuto regalare qualcosa di più ma così non è stato. Un minuto prima Iris era una velocista e un minuto dopo non lo era più. Questo è quello che è successo in "Run, Iris, Run" ...

nuovi episodi de La casa di carta su Netflix ad aprile - il punto su seconda stagione e spin-off : L'attesa per i Nuovi episodi de La casa di carta su Netflix sta per finire: ad aprile arriva il seguito della prima ed unica stagione della serie tv di Antena3, che da quando è stata distribuita in streaming in tutto il mondo è diventata un fenomeno dal clamoroso successo internazionale. Come già anticipato da diversi tweet promozionali di Netflix in alcuni paesi europei, anche il profilo Instagram latinoamericano della piattaforma ha ...

L’ex Dr. House Hugh Laurie in The Crown 3 come Principe Filippo al posto di Matt Smith - continua il recast per i nuovi episodi : Ormai sembra quasi fatta per l'arrivo di Hugh Laurie in The Crown 3 nel ruolo del co-protagonista, quello del Principe Filippo: adocchiato dalla produzione sin dal principio per il recast in vista dei nuovi episodi della serie Netflix, sarà quasi certamente lui a prendere il posto di Matt Smith, che nelle prime due stagioni ha interpretato il Principe consorte della protagonista, la regina Elisabetta. Manca ancora l'annuncio ufficiale, in ...

Tempesta d’amore - nuovi episodi : l’incidente imprevisto : Tempesta d’amore, puntate dall’11 al 17 marzo: Melli scopre il tradimento Melli scoprirà il tradimento di Andrè nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore. Alfons riuscirà infatti a mettere in funzione la telecamera danneggiata da Susan. Sarà proprio Melli a visionare il filmato per il matrimonio di Werner e Charlotte. La donna però dovrà fare i conti con una brutta sorpresa. Nel video infatti vedrà un ...

nuovi episodi di Grey’s Anatomy 14 in Italia - dal 5 marzo su FoxLife : anticipazioni - promo e recensione : Riparte la programmazione di Grey's Anatomy 14 in Italia su FoxLife, canale 114 di Sky: da lunedì 5 marzo il medical drama torna in onda in prima serata, dalle ore 21.00, con il nono episodio di questa quattordicesima stagione, che ha debuttato lo scorso novembre nel nostro Paese. Dopo la lunga pausa invernale, Grey's Anatomy 14 torna in onda con un episodio chiave di quest'edizione della serie, quello che ha rappresentato la première di metà ...

NCIS Los Angeles i nuovi episodi : anticipazioni sabato 3 marzo su Rai 2 : Appuntamento alle ore 21.20, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×03 "nuovi equilibri" Il tenente Naomi Elder ...