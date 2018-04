I Maneskin infiammano il pubblico al Teatro Quirinetta

romadailynews

(Di domenica 8 aprile 2018) Dopo il concerto del 6 aprile, ihanno raddoppiato ieri sera aldi Roma, sold out da diversi mesi. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno infiammato iladorante con le loro canzoni, un mix tra cover e brani del gruppo. Damiano David, frontman carismatico ed unico maggiorenne della band, sembra calcare il palco da sempre. Istrionico, curatissimo nel look, in grado di catturare fan di qualsiasi età, Damiano canta i Rolling Stones o Michael Jackson passando per Ghemon, Black Eyd Peas, e Kings of Leon senza rischiare di diventare prevedibile. Grazie ad un timbro di voce unico, rauco e potente, e ad una indubbia capacità di spaziare tra il rock e il rap, ogni canzone eseguita da Damiano diventa storia a sé, con ilpronto a seguirlo senza esitazione. Energia a livelli altissimi, ed una straordinaria capacità di ...