' I giovani di Napoli tra alcol | droghe e sesso estremo | è tutta colpa dei genitori'

INCIDENTE STRADALE/ Autostrada A1 - macchina nella scarpata : morti due giovani di Napoli : INCIDENTE STRADALE: A1, la macchina su cui viaggiavano due napoletani è finita in una scarpata tra San Vittore e Caianiello. A Bollate uomo in ospedale dopo essere finito contro un albero.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:33:00 GMT)

Napoli - rissa finisce nel sangue a via Mezzocannone : due giovani accoltellati : rissa finita nel sangue su via Mezzocannone, nel cuore del centro storico napoletano. L'episodio è avvenuto intorno alle 16,30, mentre la strada era, come sempre, affollata di persone e turisti che la ...

Napoli - 15enne accoltellato : presa la baby gang - arrestati sei giovanissimi : Scacco alla babygang. I poliziotti del commissariato del Vomero, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, hanno eseguito quattro ordinanze cautelari a ...

Non solo Astori - tragedia in piscina a Napoli : muore un giovanissimo atleta : tragedia nel mondo del nuoto: Mario Riccio muore a soli 17 anni durante un allenamento in piscina A soli pochissimi giorni dalla scomparsa di Davide Astori, il mondo dello sport si ritrova nuovamente a piangere per un'altra morte improvvisa, inaspettata, ingiusta. Questa volta non si tratta di un grande campione, già noto in tutt'Italia o in tutto il mondo, ...

Napoli - violenta lite in strada tra due giovanissime. Le amiche : “Basta così la uccidi” : Il deejay Timo Suarez ha postato su facebook una scena a cui ha assistito per le strade di Napoli. “Ieri (il 20 febbraio, ndr) in tarda serata ho postato questo video chiedendo la condivisione di tutti. Questa mattina il video è stato segnalato e rimosso. Io lo riposto affinché tutti possano vedere lo scempio, lo schifo… Lo richiedo pubblicamente”. Poi invita a condividere il contenuto: “Se non avete il coraggio di ...

Napoli - armati minacciavano passanti : denunciati 3 giovanissimi : Tre ragazzi minorenni, due di Ercolano e uno di Portici, sono stati denunciati dalla polizia municipale di San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, dopo che, armati di una pistola a salve e di due ...