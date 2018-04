I film in sala Quanto basta è da scoprire | Tonya un successo

Sparatoria nel Bergamasco - è stata un’esecuzione. Ecco il filmato della sala slot : Maurizio Novembrini, fratello minore di Carlo, freddato ieri con la compagna Maria Carla Fortini all’interno di una sala giochi a Caravaggio (Bergamo), dopo aver sparato un colpo di grazia, si sarebbe sincerato di aver ucciso il fratello avvicinandosi al corpo con modalità da esecuzione mafiosa: è uno dei particolari emerso dalle indagini dei Carabinieri sul delitto, il cui movente è però ancora incerto. Un dettaglio che gli inquirenti ...

Milano - il pane e il cinema : in sala clochard e abitanti del centro per film e dibattito : Appena le luci della sala si riaccendono sui titoli di coda che ancora scorrono, Silvano, commosso dalle scene finali del film, rimprovera bonariamente don Luca: «Questa volta hai voluto farmi ...

“Aiuto - sta morendo”. Terrore nella sala del cinema : l’assurda dinamica - imprevedibile. Quel grido improvviso a film appena finito. Una storia talmente inverosimile da non sembrare nemmeno vera : Una dinamica talmente assurda che sembra presa dalla gag di un film comico e che invece ha avuto risvolti drammatici per una persona che ha finito per perdere la vita a seguito di un incidente davvero inverosimile. Eppure, stando agli investigatori accorsi sul posto, così sono andate le cose: un uomo ha infatti perso la vita dopo che la sua testa è rimasta incastrata sotto al sedile reclinabile della sala di un cinema di Birmingham, in ...

Cinema - il paradosso : meno spettatori ma più film in sala. Ecco perché è una strana agonia : Che strana agonia quella della visione dei film nelle sale italiane. Qua e là qualche weekend con un segno più rispetto al finesettimana dell’anno precedente capita, ma mai cifre per gridare al miracolo. La tendenza rimane sempre quella. Giù, giù, giù, sempre più giù. Al Cinema, belli comodi a vedersi un film, non ci vuole andare più nessuno. Quel “meno 44%” di biglietti strappati nel 2017 rispetto al 2016 è un “disaster-movie” già affrontato ...

Hitler contro Picasso e gli altri - in sala il film evento sull’ossessione del nazismo per l’arte : Era una vera ossessione quella dei nazisti per l’arte. Il film evento Hitler contro Picasso e gli altri, prodotto da Nexo Digital e 3D Produzioni con la partecipazione di Sky Arte, arriverà in anteprima mondiale nei cinema italiani solo il 13 e 14 marzo e a seguire sugli schermi di altri 50 paesi del mondo. Il documentario evento, che vede la partecipazione di Toni Servillo con colonna sonora originale di Remo Anzovino, guida per la prima ...