I benefici del cetriolo al corpo | ma anche alla pelle

Diabete di tipo 2 : i benefici dei corsi di alimentazione per migliorare lo stato della malattia : I farmaci non fanno abbastanza, mentre cambiamenti alimentari e corsi di alimentazione fanno la differenza nelle persone che soffrono di Diabete. Ecco i risultati di uno studio dei ricercatori della Physicians Committee for Responsible Medicine, un’organizzazione non-profit che promuove la medicina preventiva, conduce ricerche cliniche e incoraggia l’adozione di standard più elevati per l’efficacia della ricerca. Nello studio di 20 settimane, i ...

Pelle perfetta : tutti i benefici dell’olio struccante : È il tipico struccante a cui piace vincere facile. E in effetti di motivi, oltre al fatto che è adorato dalle asiatiche, per sentirsi il numero uno ne ha: «Non genera effetto rebound sulle pelli grasse, cioè non aumenta la aproduzione di sebo, illumina il colorito del viso, aiuta a rimuovere il trucco più ostinato anche quello waterproof e funge da scudo all’inquinamento urbano», ci spiega la dott.ssa Fatima Leonini, Training & Product ...

Sicilia - il presidente Musumeci : “Ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per beneficiare della legge 104” : Si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104, che concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È quello che hanno fatto alcuni dipendenti della Regione Siciliana. A raccontarlo in conferenza stampa, il governatore dell’isola Nello Musumeci.”È possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, è la domanda retorica del presidente eletto dalla ...

Il vino italiano potrebbe beneficiare della guerra dei dazi USA-Cina : C'è anche qualche preoccupazione alimentata dal protezionismo .Secondo l'associazione degli agricoltori, infatti, "l'estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai ...

Accettazione dell’eredità con beneficio e l’inventario redatto dal notaio : La Cassazione del 16.3.2018 n. 6551 ha affermato che l'inventario redatto dal notaio ex art. 775 cpc (per un'Accettazione dell'eredità) con beneficio non può essere svalutato a mero atto riproduttivo delle dichiarazioni provenienti dai privati e ritenuto inidoneo a fornire alcun elemento in ordine alla effettiva titolarità dei beni ivi elencati in capo al de cuius, dovendo essere considerato (fino a prova contraria) quale fonte privilegiata di ...

Caffeina : come beneficiare delle sue proprietà senza avere disturbi del sonno o per la salute : La Caffeina è la sostanza psicoattiva più consumata al mondo, dal forte potere energizzante e stimolante per il nostro cervello. Il solo profumo di caffè è sufficiente a farci svegliare e uscire dal piumone e iniziare bene la giornata. Molte persone, amanti del caffè, tendono ad abusare di questa sostanza non preoccupandosi minimamente se faccia bene o male alla salute. Allora cerchiamo di capire le dosi da non superare e i benefici che apporta ...

Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e decreto ingiuntivo : La Cassazione del 26.3.2018 n. 7477 ha affermato che se al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell'erede per un debito del cuius non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario previsti per l'Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius ex art. 490 c.c., può essere eccepita dinanzi al giudice ...

La depressione è invalidante : chi ne è malato ha diritto ai benefici della Legge 104 : La depressione consente l'accesso ai benefici della Legge 104 ai malati e ai familiari delle persone depresse. La Legge 104/1992 concede numerosi i benefici ai soggetti con...

Naspi 2018 - ancora novità! durata - calcolo e beneficiari dell'indennizzo Video : Tempo di novita' intorno alla #Naspi, l’indennita' di #Disoccupazione dell'#Inps. Dal 23 febbraio scorso è partita la sperimentazione della Naspi in versione precompilata. Un servizio offerto a quanti devono richiedere la Naspi nell'indirizzo della semplificazione, questo quanto asserito dall'Istituto con il comunicato stampa che ha presentato questa novita' del 2018. Oggi 16 marzo l’Istituto sempre in materia di Naspi è uscito con un altro ...

Giornata del sesso orale : benefici e controindicazioni del “gioco erotico” più amato dagli uomini : Ieri 14 Marzo, ricorreva l’International Steak and Blow Job Day, ossia la Giornata internazionale del sesso orale. Un’iniziativa che è partita dagli Stati Uniti per comprendere i benefici di questa pratica sessuale durante i rapporti. Durante il sesso orale, sia chi lo pratiche che lo riceve, si ha la produzione di endorfine, un rilascio ormonale in grado di combattere in tempi rapidi il mal di testa e contrastare l’insonnia. ...

I benefici del Kefir di cocco : info e ricetta : Il Kefir è una bevanda dalle caratteristiche e dall’aspetto simile al comune yogurt. Si tratta quindi di un drink fermentato ricco di probiotici e fermenti che nasce nelle regioni del Caucaso, il cui liquido impiegato è solitamente il latte. Unendo il cocco diventerà una bevanda sana e rinfrescante, con un gusto tendenzialmente dolce molto dissetante. Per ottenere il Kefir di cocco può essere impiegato sia il latte di cocco che ...

Chi e come può beneficiare della quattordicesima mensilità : Con la legge di bilancio per il 2018 sono aumentati i pensionati Inps che potranno beneficiare della quattordicesima, mentre tra i lavoratori la corresponsione resta legata al contratto collettivo di lavoro. Tra i lavoratori la...