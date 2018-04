I 30 anni del Gruppo Aido di Collepasso

Ponte sulla Sesia : dopo 12 anni sparisce la rete del cantiere : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport BorgoSesia TV Gallery Notizia Oggi BorgoSesia > Attualità > Ponte sulla Sesia: dopo 12 ...

Patty Pravo - i 70 anni della ragazza del Piper : Patty Pravo compie 70 anni e per tutti è ancora, e sarà sempre, la ragazza del Piper, la biondina veneziana approdata a ballare e cantare "Ragazzo triste" - un manifesto generazionale firmato Gianni Boncompagni - nel locale di via Tagliamento a Roma, e diventata famosa e nazionalpopolare molto prima della maggiore età, che all'epoca era ancorata a 21 anni.Lei, nata Nicoletta Strambelli il 9 aprile 1948 da Aldo Strambelli e ...

Prima notte in carcere per Lula : l'ex presidente del Brasile si è consegnato - dovrà scontare 12 anni : l'ex presidente brasiliano Luis Ignacio Lula da Silva ha passato, fra sabato e domenica, la sua Prima notte in prigione. Condannato a 12 anni per corruzione, dopo i primi due gradi di giudizio è stata ordinata la carcerazione. Respinto il ricorso di Lula per l'attesa del terzo grado di giudizio da uomo libero e, soprattutto, da candidato alle presidenziali di ottobre.Trascorsa venerdì sera la scadenza per presentarsi in carcere, ...

Ladispoli - muore a 26 anni travolto dal treno : stava attraversando i binari della stazione con tre amici : Probabilmente un'imprudenza è alla base della tragedia che si è consumata ieri sera vicino Roma. Un ragazzo di 26 anni è morto investito da un treno nella stazione di...

Enzo Tortora/ Dopo 30 anni le scuse del pm che fece arrestare il giornalista (Sono Innocente) : Il caso di Enzo Tortora, giornalista accusato di essere colluso con la camorra, sarà trattato nella prima puntata di "Sono innocente", in onda questa sera su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Mafia - arrestata in Puglia la compagna del boss Giovanni Buccarella : I carabinieri di Brindisi hanno arrestato Vincenza Trenta, 62enne compagna del boss della Sacra Corona Unita Giovanni Buccarella, deceduto ad agosto. La donna è accusata di associazione di tipo ...

L’Organizzazione Mondiale della Sanità c’è da 70 anni : Il suo più grande successo è stato eradicare il vaiolo, e oggi continua a provarci con altre malattie The post L’Organizzazione Mondiale della Sanità c’è da 70 anni appeared first on Il Post.

Catanzaro : bambino di tre anni salvo grazie al pronto intervento dei sanitari dell’Ospedale di Lamezia Terme : E’ stato il tempestivo intervento dei sanitari dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme a salvare la vita a un bambino di tre anni, giunto nel pomeriggio di Pasquetta al pronto Soccorso del nosocomio lametino per uno stato di disidratazione e per una sospetta infezione delle vie respiratorie. Ne da notizia il dott. Antonio Gallucci direttore sanitario POU che ha espresso soddisfazione nei confronti di tutti gli operatori coinvolti per ...

Vent’anni fa veniva presentato l’antenato dello smartwatch : fu un flop : Vent’anni fa, il 9 aprile 1998, veniva presentato l’antenato dello smartwatch, il Ruputer, che la giapponese Seiko definiva una “periferica indossabile del computer“: non ebbe però il successo sperato. Aveva l’aspetto di un grande orologio elettronico, con alcune caratteristiche di un pc: era caratterizzato da un piccolo schermo monocolore, un processore e un po’ di memoria. Si collegava al computer ed era ...

Francia in lutto : morto ragazzino di 18 anni del Le Havre : Ennesima tragedia nel mondo del calcio. Samba Diop, difensore di 18 anni del Le Havre è mancato questa notte in circostanze ancora da chiarire

Capodarsego - bambino di 5 anni sfugge al controllo del padre e viene investito : L'incidente è accaduto sulla Strada provinciale 70. La donna alla guida è riuscita a ridurre la velocità e la violenza dell'impatto: il piccolo non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Ignazio Scardina - morto a 70 anni il giornalista sportivo della Rai. Fu imputato e poi assolto nello scandalo Calciopoli : È morto a 70 anni Ignazio Scardina, decano del giornalismo sportivo, una vita passata in Rai Sport dove è stato voce e volto di 90esimo minuto e della Domenica sportiva. “Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. la moglie e i figli”, ha annunciato su Facebook la famiglia. Scardina è morto nella notte tra venerdì e sabato dove aver lottato contro una grave malattia. Fu l’unico giornalista coinvolto nello scandalo ...

MYANMAR Taungngu - la Chiesa celebra i 150 anni del Pime in Myanmar : ... le tribù delle regioni orientali, che non erano sottomesse agli inglesi e quindi non toccate dal mondo moderno. Il Pime ha dato un grande contribuito alla fondazione della Chiesa locale. Sono cinque ...

CASTELLABATE - I DIECI anni DELLA FESTA DEL PESCATO DI PARANZA : Mercatini gastronomici, laboratori artigianali, spettacoli musicali, Luna Park per i bambini, animeranno la tre giorni in riva al mare Bandiera Blu del Cilento. Oltre alla tradizionale e rinomata "...