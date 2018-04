Hockey su pista | Eurolega 2018 | Follonica | il cuore non basta! Barcellona troppo forte

Hockey su pista - Quarti Playoff 2018 : c’è il Monza sul cammino del Lodi - insidia Valdagno per il Forte dei Marmi - sfida equilibrata tra Bassano e Viareggio : Le migliori otto della massima serie a caccia del tricolore. I Playoff scudetto del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista entrano nel vivo domani, sabato 7 aprile, con gara-1 dei Quarti di finale della postseason, che si disputerà in casa delle squadre peggio classificate al termine della stagione regolare. I Quarti, al meglio di tre partite, vedranno confrontarsi le squadre in un’autentica battaglia, in cui soltanto in ...

Hockey su pista - Coppa Latina 2018 : l’Italia batte il Portogallo con un super Cocco ed è seconda! La Spagna perde con la Francia ma vince il torneo : L’Italia conclude la Coppa Latina 2018 in seconda posizione confermando il piazzamento dello scorso anno a Follonica e dimostrando di disporre di un bagaglio tecnico di assoluto spessore in prospettiva futura. Gli azzurri hanno sconfitto 6-4 il Portogallo nell’ultima partita che ha avuto luogo a Saint-Omer, bissando la vittoria contro i padroni di casa della Francia e trovando in Giulio Cocco uno straordinario protagonista con tre ...

Hockey su pista - Coppa Latina 2018 : l’Italia si riscatta e rifila un poker alla Francia. Gavioli in grande spolvero : L’Italia si riscatta alla grande dopo il passo falso contro la Spagna e porta a casa la vittoria contro i padroni di casa della Francia nella seconda partita della Coppa Latina 2018, torneo destinato alle nazionali Under 23, in corso di svolgimento a Saint-Omer tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile. Gli azzurri guidati da Massimo Mariotti vanno sotto in avvio di gara ma salgono di tono col passare dei minuti e trovano in Gavioli un ...

Hockey su pista - Coppa Latina 2018 : Italia imprecisa e poco incisiva - la Spagna prevale nettamente all’esordio : Parte male l’avventura degli azzurri nella Coppa Latina 2018, torneo destinato alle nazionali Under23, in corso di svolgimento a Saint-Omer con la partecipazione di Italia, Francia, Portogallo e Spagna. L’Italia è stata sconfitta 2-6 dalla Spagna in un match senza storia, contraddistinto da un avvio eccellente degli iberici e dalla scarsa precisione su palla da fermo da parte dei ragazzi guidati dal ct Mariotti, che hanno fallito ben ...

Hockey pista - Play-off Serie A1 2018 : il tabellone completo. Programma - orari e tv : Non è prevista la diretta tv delle partite, che saranno trasmesse invece in diretta streaming alle ore 20.45 su LNH TV . Di seguito, il calendario e gli abbinamenti dei playoff scudetto 2018 di ...

Hockey pista - Play-off Serie A1 2018 : il tabellone completo. Programma - orari e tv : La stagione regolare si è conclusa appena una settimana fa con il primato del Lodi, che ha sconfitto il Forte dei Marmi all’ultima giornata, effettuando lo scatto decisivo per chiudere il campionato in vetta. Ma ora è già tempo di playoff e ad aprire le danze sarà la sfida tra il Breganze e il Follonica, che andrà in scena stasera, martedì 27 marzo, con gara-1 del quarti di finale. Un anticipo dettato dalla concomitanza tra il match di ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : impresa Follonica - pareggio in rimonta col Barcellona! Il sogno Final Four è ancora intatto : impresa clamorosa del Follonica nell’andata dei quarti di Finale dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. I toscani costringono al pareggio la corazzata Barcellona al termine di una splendida rimonta, concretizzata nei minuti Finali quando la gara sembrava ormai compromessa. Alvarez porta in vantaggio gli ospiti al Capannino con un gran tiro e dà subito un indirizzo preciso alla partita, ma il Follonica non ha intenzione di fare ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 26^ giornata di Serie A1 : Matteo Galimberti ha le stimmate del predestinato. Mirko Bertolucci è un fuoriclasse eterno : Il passato, il presente e il futuro della Nazionale italiana trovano uno splendido connubio nell’ultima giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. A trascinare il Monza ai playoff è un giovanissimo talento azzurro, mentre il Viareggio batte il Thiene col sigillo del suo veterano. C’è il timbro del capitano, infine, sul successo del Lodi contro il Forte dei Marmi, una vittoria che vale il primato nella stagione ...

Hockey su pista - 26^ giornata Serie A1 2018 : il Lodi batte il Forte dei Marmi e vince la regular season! Beffa Sarzana - ai playoff va il Monza : Il Lodi si impone nello scontro diretto e vince la regular season, conquistando il vantaggio del fattore campo in vista dei playoff che andranno in scena a partire dal prossimo 7 aprile. I campioni d’Italia in carica hanno tutta l’intenzione di portare a casa il secondo scudetto consecutivo, consolidando le proprie ambizioni grazie al successo 5-3 contro il Forte dei Marmi nella 26^ e ultima giornata del campionato di Serie A1 ...

Hockey su pista - 25^ giornata Serie A1 2018 : Lodi e Forte dei Marmi a braccetto - il Follonica stoppa il Breganze : SI deciderà tutto all’ultima giornata per la vetta del campionato di Serie A1 2017-2018. Forte dei Marmi e Lodi restano appaiate al comando prima dello scontro diretto che chiuderà la regular season e sancirà la prima della classe, che godrà del vantaggio del fattore campo durante i playoff. Il Forte dei Marmi supera 4-1 lo Scandiano con tre reti di uno scatenato Romero e preserva la leadership in coabitazione con il Lodi, che mette a ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A1 : Sergio Festa fa gioire il Sarzana - Domenico Illuzzi capitano vero : Il rush finale del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista è all’insegna degli italiani. Ancora una volta sono i giocatori del Bel Paese a fare la differenza e a decidere le sorti delle squadre impegnate nel torneo, risultando arbitri della contesa per il primo posto e per l’accesso ai playoff. Il Sarzana si gode la ribalta con un poker d’autore, mentre il Forte dei Marmi preserva la vetta grazie alle giocate delle ...

Hockey su pista - 24^ giornata Serie A1 2018 : Lodi e Forte dei Marmi a braccetto! Breganze fermato sul pari - Sarzana in zona playoff - Correggio retrocesso : Un finale di stagione al cardiopalma attende gli appassionati italiani di Hockey su pista. Il Lodi e il Forte dei Marmi arrivano a braccetto allo sprint e nelle prossime due gare si giocheranno la prima posizione in classifica. Nel match clou della 24^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018, il Forte ha imposto il pari al Breganze, reduce da otto vittorie consecutive, rimontando nel finale di gara una partita ormai segnata. Sotto 5-1 con ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : solo il Follonica ai quarti - sfiderà il Barcellona. Impresa Breganze - è nella Final Four di Coppa Cers : Una sola squadra rappresenterà l’Italia nei quarti di Finale dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. L’ultimo turno della fase ai gironi conferma i pronostici della vigilia e non si rivela propizio per tre compagini italiane, che ingoiano il boccone amaro dell’eliminazione. A gioire è solo il Follonica, che batte 9-6 il Club Patì Vic e conclude nel migliore dei modi la propria avventura nel gruppo B, piazzandosi al ...

Hockey su pista - i migliori giocatori della 23^ giornata di Serie A1 : Luca Lombardi irrompe sulla scena con sette reti - Federico Ambrosio fa valere la legge dell’ex : Un giovane talento in erba e due fuoriclasse navigati del Bel Paese caratterizzano una 23^ giornata a tinte azzurre per il campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La roboante vittoria del Viareggio, che condanna il Giovinazzo alla retrocessione, reca il marchio di un atleta che potrebbe far davvero parlare tanto di sé nel prossimo futuro. Ma intanto il Forte dei Marmi e il Breganze fanno faville grazie alle giocate di due ...