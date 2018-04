HIV | ecco la nuova scoperta sensazionale dell' università di Cagliari

Blastingnews

(Di domenica 8 aprile 2018) Il virus'immunodeficienza umana HIV è il responsabilea patologia AIDS. Questo virus è in grado, una volta penetrato nell'organismo, di infettare le cellule andando a cambiare il DNAe stesse e sostituendolo con il suo patrimonio genetico. In poche parole le cellule vengono infettate con il genoma del virus. L'azione infettiva del virus può rimanere silente per lungo tempo ma continua a progredire e se non trattata sfocia inevitabilmente nell'AIDS, andando a creare una gravissima compromissione del sistema immunitario. Prevenzione AIDS La prevenzione al fine di evitare l'introduzione'HIV nel nostro organismo non si può fare che in un solo modo, e cioè evitando comportamenti pericolosi quali ad esempio i rapporti sessuali non protetti e l'uso di siringhe non sterilizzate. C'è da dire che nei paesi sviluppati, grazie alle numerose campagne di prevenzione, la diffusione ...