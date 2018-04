Hellas Verona | gli ultras chiedono un confronto con la squadra | più di un migliaio fuori

Verona - a Benevento tocca a Silvestri - "inglese" dell'Hellas al debutto in A : Benevento tocca a lui. Domani l'Hellas va al Vigorito a giocarsi una consistente fetta delle proprie chance di salvezza. Per Marco Silvestri, con Nicolas squalificato per l'espulsione rimediata nel ...

Il mistero Hellas Verona : la matrioska col Lussemburgo e uno scout dirigente : Questi dubbi sono stati recentemente sollevati da Verona col Cuore, il trust dei tifosi dell'Hellas che ha svolto un lavoro di scavo e informazione sui documenti pubblici del mondo Hellas Verona, in ...

Hellas Verona - accordo con Linkem : sarà partner del club fino al 2019 : Linkem diventa nuovo partner dell'Hellas Verona fino al termine della stagione 2018-2019 L'articolo Hellas Verona, accordo con Linkem: sarà partner del club fino al 2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dall'Hellas Verona all'espulsione per terrorismo : la storia di Mame Fily : Ma poi, come spesso accade nel calcio, il brusco risveglio e l'esclusione dal dorato mondo del pallone. Una breve parentesi con i dilettanti del Vado in Serie D e poi l'addio. Dal calcio al ...

Dall'Hellas Verona al terrorismo : espulso dall'Italia ex calciatore : E' stato utilizzato il "protocollo anti-terrorismo" a Vicenza per l'espulsione dall'Italia di Mame Fily Sall , un giovane ventunenne di origini senegalesi residente a Torrebelvicino , Vicenza, . La ...

Dall'Hellas Verona al terrorismo : veleni e pistole - il senegalese Mame Fily Sall espulso dall'Italia : Il suo allontanamento per motivi tecnici dopo essere stato pagato regolarmente , 22mila euro all'anno , avrebbe fatto scattare, secondo gli inquirenti, l'odio del senegalese verso il mondo ...