Hacker attaccano 200 000 Switch Cisco per protesta contro la Russia

Gli Hacker attaccano anche Salvini - questa sì che è par condicio : A voler fare citazioni illustri, non c’è il due senza tre. Dopo M5S e PD, è venuto il turno della Lega. L’hackeraggio è come la satira. Solo quando sei importante, meriti di finire nel mirino. Invece di attendere il proprio turno (e magari piagnucolare per non essere stati considerati degni di un arrembaggio o di una aggressione digitale), il proliferare di aggressioni telematiche dovrebbe far riflettere l’intera classe politica e non solo ...