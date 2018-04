Guardia di finanza | cosa fa e quando interviene

Compro Oro al via le sanzioni della Guardia di Finanza : In attesa delle imminenti disposizioni in materia di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro, nonché in seguito all’aggiornamento delle Faq chiarificatorie del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferito all’attribuzione dei poteri di controllo sul commercio degli oggetti preziosi usati, la Guardia di Finanza e le altre amministrazioni interessate hanno avviato le operazioni di controllo sollevando sanzioni circa il corretto ...

Nel weekend di Pasqua - la Guardia di Finanza individua 19 lavoratori in nero : Le Fiamme Gialle del gruppo di Cagliari e della tenenza di Iglesias, nell'ambito dell'attività finalizzata al contrasto del lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato numerosi controlli nei confronti ...

La Spezia - turbativa d’asta e corruzione : 11 arresti della Guardia di Finanza. Ai domiciliari ex consigliere regionale Fi : Un dirigente dell’Asl 5 della Spezia e due dirigenti e un rappresentante di una multinazionale specialista in apparecchiature ospedaliere sono stati arrestati dalla Guardia di finanza della Spezia nell’ambito di una inchiesta per turbativa d’asta. Oltre ai quatro arresti in carcere sono state eseguite altre sette ordinanze di custodia ai domiciliari. Al dirigente Asl sono contestati i reati di corruzione, concussione, turbativa d’asta, ...

Ventimiglia. Mercato presidiato da Polizia di Stato - Carabinieri - Guardia di Finanza e Vigili Urbani. La prevenzione funziona. Pochi i ... : ... salvaguardare gli operatori rispettosi delle regole e della legalità e ostacolare in ogni modo possibile l'ingiusta concorrenza sleale che danneggia l'economia cittadina e le imprese oneste. Con l'...

Gesto di solidarietà della Guardia di Finanza di Pescara per reparto oncoematologia pediatrica : Pescara - In occasione dell’incontro presso la sede dell’Associazione Genitori Bambini Emopatici Oncologici Leucemici (A.G.B.E.) di Pescara, il Comandante Provinciale e quello del reparto Operativo Aeronavale di Pescara, hanno consegnato nelle mani del presidente Achille Di Paolo Emilio, il ricavato dell’acquisto da parte dei finanzieri di circa 100 uova pasquali. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere economicamente l’ampliamento delle ...

La Guardia di finanza dona 2.200 giocattoli a una scuola e due associazioni : BOLOGNA - A pochi giorni dalla Pasqua, la Guardia di finanza fa un regalo ai bambini della scuola dell'infanzia statale di Vergato e alle associazioni `Bimbo tu Onlus´ , impegnata all'Ospedale ...

Guardia di Finanza sequestra attrezzature da sci. Sanzioni per 30mila euro : Negli ultimi due fine settimana, presso gli impianti di risalita di Camigliatello , Cs, gestiti dall'Arsac, la Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore , Cs, ha sequestrato a due operatori ...

Il comandante Giuseppe Gerli in visita alla Guardia di finanza di Piacenza : Alle Fiamme gialle, infatti, è affidata la difficile missione di preservare l'economia sana del Paese e tutelare i cittadini onesti; un mandato che non può non prescindere dalle specificità tecniche ...

“14 arresti” - caos nell’aeroporto italiano. La Guardia di finanza ferma un gruppo di passeggeri : dopo un attento controllo la scoperta choc. E stavolta non è il solito controllo antidroga : Una operazione davvero chirurgica quella dei militari della Guardia di finanza in servizio all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Analizzando le rotte considerate a rischio per il traffico di sostanze illegali, i militari hanno intercettato 14 persone in arrivo allo scalo: nascoste nei loro bagagli c’erano numerose confezioni di farmaci ...

Falso dietologo smascherato e denunciato dalla Guardia di Finanza - operava nel centro di Pescara : Pescara - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, hanno denunciato un soggetto, T.M. un cinquantanovenne della provincia di Chieti, per esercizio abusivo della professione medica, in particolare di dietologo nutrizionista, e sequestrato lo studio ove operava. Il sedicente professionista, privo di titolo abilitante, riceveva i suoi clienti in uno studio, nel centro di Pescara. Tanti gli ignari pazienti, alcuni dei ...

A scuola con la Guardia di Finanza - Al via VI edizione "Educazione e Legalità" : L'Aquila - In questi giorni ha avuto inizio, presso l’Istituto Comprensivo di Navelli della Provincia di L’Aquila, il ciclo di incontri delle Fiamme Gialle con gli studenti della Provincia aquilana per parlare di cultura della legalità economica nell’ambito della quinta edizione del Progetto. È un’iniziativa che trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, ...

Antonio Ingroia - la Guardia di Finanza sequestra una casa di campagna all’ex pm : Sui conti correnti non c’erano abbastanza soldi. E quindi i sigilli sono scattati per una casa di campagna. È quella sequestrata dalla Guardia di Finanza ad Antonio Ingroia, l’ex pm di Palermo indagato per peculato. Nei giorni scorsi il gip, su richiesta della procura, aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di 151mila euro dell’ex magistrato. La decisione di disporre il sequestro dell’immobile, che si trova a ...

La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia - indagato per peculato : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 150mila euro ad Antonio Ingroia, ex pubblico ministero di Palermo, nell’ambito di un’inchiesta per peculato. L’accusa si riferisce a quando Ingroia era amministratore unico di Sicilia e-servizi, società a capitale pubblico che gestisce The post La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia, indagato per peculato appeared first on Il Post.