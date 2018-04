“Grassa!” Amici già nella bufera La giudice | mai tenera | attacca il peso della

caffeinamagazine

: Quindicenne si suicida “perché grassa” e manco tre giorni dopo la #Celentano critica una ballerina di #amici perché… - robianchin : Quindicenne si suicida “perché grassa” e manco tre giorni dopo la #Celentano critica una ballerina di #amici perché… - zazoomblog : Amici serale 2018- Ed.17 Diretta 7 Aprile Celentano: Lauren sei grassa! Polemica shock sul peso - #Amici #serale #… - chiarazanettin_ : RT @platform934_HP: Non seguo amici ma Lauren è bellissima e ha un fisico perfetto, come si fa a definirla troppo in carne o addirittura gr… -

(Di domenica 8 aprile 2018) “Trasmissione imbarazzante e noiosa, con dei pseudo insegnanti più capricciosi dei bambini. Trovo vergognoso che un ragazzo sia uscito senza aver avuto la possibilità di fare una Sua esibizione. Celentano e Zerbi maleducati, ridicoliloro credibilità fino all’inverosimile. Il discorso sulrasenta la denuncia. La diretta di uno spettacolo (cioè esibizioni) sì, quello che si è visto stasera anche no, grazie. E poi come avete vestito ‘sti poveri ragazzi, hanno una tutina che sembra un pigiama!”. Solo uno dei tanti sfoghi in rete dopo la prima puntata di, il reality show di Maria De Filippi che ieri ha visto il suo primo atto serale. A far scoppiare la bomba, tra le altre cose, le critiche mosse a Lauren Celentano, è una delle ballerinisquadra blu diedizione 2018. Di cognome fa Celentano ma non ha nulla a che vedere con la maestra Alessandra ...