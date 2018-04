Gp Phoenix 2018 Indycar Series | streaming video e diretta tv | orario e vincitore

Estate INPSieme 2018 : prenota subito con Phoenix Travel : La prenotazione, che è gratuita, garantisce di non perdere la priorità delle oltre 40 destinazioni possibili in Italia e all’Estero

Festival di Berlino 2018 - Joaquin Phoenix recita per Gus Van Sant. Ma associazione disabili protesta perché non è un attore tetraplegico : “Combatti o muori”. Così accadeva nella vita reale del vignettista John Callahan e così accade nel biopic ad essa ispirato diretto da Gus Van Sant e con Joaquin Phoenix a vestirne i non facili panni da tetraplegico. Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot riporta oggi Hollywood alla Berlinale, con due per così dire “pezzi da 90” che non necessitano presentazioni. Ed è stata una bella sorpresa vedere il “divo” Phoenix, solitamente reticente alle ...

NBA 2018 : Golden State a valanga su Phoenix - San Antonio perde nel finale : Oltre 40 punti di vantaggio. Questo dato, più di tanti altri, è esplicativo riguardo la superiorità espressa questa notte dai Golden State Warriors sui Phoenix Suns per andare a difendere la prima posizione in classifica ad Ovest, nella stagione regolare NBA 2017-2018, dall’attacco degli Houston Rockets, molto pericolosi in seconda piazza. I Campioni in carica, in particolare, hanno fatto la differenza nei due quarti centrali, in cui hanno ...

IRRATIONAL MAN/ Su Canale 5 il film con Joaquin Phoenix (oggi - 9 febbraio 2018) : IRRATIONAL Man, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 8 febbraio 2018. Nel cast: Joaquin Phoenix, Emma Stone e Parker Posey, alla regia Woody Allen. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:15:00 GMT)

Golf - PGA Tour 2018 : Rickie Fowler non molla la vetta del Waste Management Phoenix Open - Rahm unico intruso nel dominio USA : Rickie Fowler si tiene stretto il primato nel Waste Management Phoenix Open, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Scottsdale, in Arizona. Il fuoriclasse statunitense ha piazzato tre birdie nelle ultime tre buche, chiudendo il terzo giro in 67 colpi (-4) e preservando la vetta della leaderboard, messa a rischio dalla rimonta dello spagnolo Jon Rahm, anch’egli superbo nella ...