?GP del Bahrain - trionfa Vettel - entrambe le Mercedes sul podio : TRAGUARDO - Nei giri finale Sebastian con le gomme gialle soft ormai finite resiste alla rimonta di Bottas che si è svegliato tardi e vince la seonda gara di fila. Una doppietta iniziale che...

?GP del Bahrain - Vettel in testa - Raikkonen investe un meccanico ai box e si ritira : 52° giro - Bottas guadagna un secondo a giro su Vettel, Hamilton mezzo secondo sul compagno finlandese. 45° giro - Il muretto del Cavallino decide di lasciare Sebastian in pista e di...

MotoGP 2018 - GP Argentina - Dovi Vai - Andrea Dovizioso : 'Vi svelo i segreti della mia cassa' : E' la settimana del secondo Gran Premio del Motomondiale: torna "Dovi Vai" , la rubrica in cui Andrea Dovizioso si racconta in esclusiva a Sky . Il vincitore della prima gara di MotoGP in Qatar, da ...

?GP del Bahrain - Vettel in testa - Raikkonen investe un meccanico ai box e si ritira : 36° giro - Si ferma Raikkonen e monta le supersoft, ma ripartendo investe uno dei meccanici della posteriore destra. Kimi viene fermato e si ritira, il meccanico rimane a lungo sull'asfalto...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeoffrey Herlings in testa dopo il GP del Trentino - Tony Cairoli insegue : L’olandese Jeoffrey Herlings ha vinto il GP del Trentino e si è portato al comando della Classifica del Mondiale MXGP 2018. L’orange ha ora 10 punti di vantaggio su Tony Cairoli che di fronte al proprio pubblico si è dovuto accontentare di un quarto e di un secondo posto. Di seguito la Classifica generale. Classifica Mondiale MXGP 2018: MXGP – Championship ...

Motocross - GP Trentino 2018 : Jeffrey Herlings fa sua anche Gara-2 della MXGP - Tony Cairoli chiude secondo davanti a Desalle : Dopo la doppietta nel Gran Premio d’Europa Jeffrey Herlings si ripete anche nel Gran Premio del Trentino e vola via in classifica generale. L’olandese della KTM ha saputo gestire una partenza non perfetta, nella quale si era ritrovato al terzo posto, per andare a riprendere in breve tempo Tony Cairoli (KTM) e sorpassarlo dopo poche tornate. Da quel momento in avanti il leader della classifica mondiale non si è più voltato indietro, ...

GP del Bahrain - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - Bottas scavalca Raikkonen : 6° giro - Lewis supera la sorprendente Toro Rosso-Honda di Gasly e si piazza in quarta posizione. 4° giro - Hamilton con le gome scaldate inizia a prendere il ritmo e fa un sorpasso da leggenda ...

Formula 1 - come guardare il GP del Bahrein in diretta tv e streaming : Si disputa sul circuito di Sakhir, in Bahrein, la seconda tappa del Mondiale di Formula 1 2018. La gara si correrà domenica 8 aprile alle 17.10 italiane e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming su pc, tablet e smartphone grazie al servizio SkyGo. Prevista anche una differita in chiaro su TV8 a partire dalle 20.30. La prima gara, disputata sul circuito di Melbourne in Australia, ha visto ...

Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti in vista del GP Argentina 2018 (oggi 8 aprile) : Classifica MotoGp, il Mondiale Piloti verso il Gp Argentina 2018 a Termas de Rio Hondo: Dovizioso, Marquez e Rossi formano per il momento un podio di lusso(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:00:00 GMT)

MOTOGP - DIRETTA GP ARGENTINA 2018/ Streaming video Tv8 e Sky - gara e warm-up live : l'incognita della pioggia : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP ARGENTINA 2018 Termas de Rio Hondo: cronaca e tempi, vincitore e ordine d’arrivo del secondo Gran Premio stagionale (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:17:00 GMT)

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del GP Bahrain 2018 (oggi 8 aprile) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Bahrain 2018 a Sakhir: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Gran Premio del Bahrain di F1 e d’Argentina per MotoGP in TV e streaming : orari e dove guardare : Domenica 8 aprile con un'agenda a dir poco fitta per tutti gli amanti dei motori, grazie al Gran Premio d'Argentina valido come secondo appuntamento stagionale della MotoGP, senza dimenticare il Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Entrambi gli appuntamenti potranno essere seguiti in diretta streaming e in TV dagli appassionati, a patto che vengano rispettate alcune condizioni e che si seguano alla lettera le informazioni che mi appresto a ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Valentino Rossi e la danza del sole. Il Dottore vuole l’asciutto - caccia alla vittoria da leggenda : Valentino Rossi è pronto per fare la danza del sole a Termas de Rio Hondo. Il Dottore crede fermamente di poter vincere il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP, come ha lasciato trapelare nelle dichiarazioni della vigilia ma ha bisogno che l’asfalto sia asciutto: in queste condizioni, forte di un passo gara davvero importante, ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per tornare al successo. Non è un ...