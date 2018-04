GP Bahrain | vince Vettel

Vettel concede il bis in Bahrain - il tedesco vince e allunga nel mondiale : Appena superato l'inglese entra ai box; chiaro l'intento della Mercedes di sacrificare il campione del mondo pur di togliere punti al tedesco. L'azzardo Ferrari che paga Vettel dovrebbe fermarsi, un ...

Gp del Bahrain : vince Vettel - un capolavoro di resistenza : La Ferrari del tedesco riesce in un’impresa riuscendo a vincere facendo durare le gomme più del previsto. Disastro Raikkonen al pit stop investe un meccanico e si ritira. Secondo posto per Bottas e terzo per Hamilton

Gp Bahrain - vince ancora Vettel : 18.48 Successo di Vettel davanti a Bottas e Hamilton. Seb ancora ok dopo Melbourne. Male Raikkonen allo start,Bottas lo infila.Fuori al 2° giro le Red Bull (problemi tecnici per Ricciardo, collisione con Hamilton per Verstappen). Lewis recupera subito fino al 4° posto. Le Ferrari si fermano prima delle Mercedes e scelgono le soft (contro le medie dei due avversari). Al 36° giro, incidente al box per Raikkonen:una ruota non esce e il pilota ...

Ciclismo - Strade Bianche - la Bahrain Merida fa sul serio : Colbrelli e Nibali proveranno a vincere la semiclassica : La Bahrain Merida convoca Sonny Colbrelli e Vincenzo Nibali per cercare di conquistare la Strade Bianche, la 'Classica del Nord più al Sud d'Europa' La Bahrain Merida per la Strade Bianche ha deciso ...