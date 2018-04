: Sebastian Vettel vince il GP del Bahrain ?? #Seb si difende dall’attacco di #Bottas ?? 2° vittoria consecutiva della… - SkySportF1HD : Sebastian Vettel vince il GP del Bahrain ?? #Seb si difende dall’attacco di #Bottas ?? 2° vittoria consecutiva della… - RaiNews : #F1 #Ferrari Sebastian Vettel vince il GP del Bahrain. Raikkonen si ritira per un pasticcio ai box. ?… - GiadaMichetti : RT @SkySportF1HD: Sebastian Vettel vince il GP del Bahrain ?? #Seb si difende dall’attacco di #Bottas ?? 2° vittoria consecutiva della Rossa… -

Successo didavanti a Bottas e Hamilton. Sebok dopo Melbourne. Male Raikkonen allo start,Bottas lo infila.Fuori al 2° giro le Red Bull (problemi tecnici per Ricciardo, collisione con Hamilton per Verstappen). Lewis recupera subito fino al 4° posto. Le Ferrari si fermano prima delle Mercedes e scelgono le soft (contro le medie dei due avversari). Al 36° giro, incidente al box per Raikkonen:una ruota non esce e il pilota quasi travolge un meccanico Il finale si gioca sulla tenuta delle gomme di, scommessa vinta.(Di domenica 8 aprile 2018)