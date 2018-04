Gp Bahrain | la griglia di partenza

F1 GP Bahrain 2018 : griglia di partenza - meteo - orario e copertura TV - : L'evento sarà disponibile anche in diretta streaming tramite il dispositivo per gli abbonati Sky Go.

Formula 1 - griglia di partenza GP Bahrain 2018/ Vettel in pole - prima fila Ferrari - sorpresa Gasly : griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Bahrain 2018 Sakhir: lotta per la pole position. Hamilton e Vettel sempre i più attesi con Mercedes e Ferrari (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Bahrain 2018 - lotta per la pole position (Sakhir) : Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Bahrain 2018 Sakhir: lotta per la pole position . Hamilton e Vettel sempre i più attesi con Mercedes e Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Gp Bahrain - Hamilton sarà retrocesso di cinque posizioni in griglia : Comincia in salita il weekend in Bahrain per Lewis Hamilton. Il campione del mondo della Mercedes ha dovuto sostituire il cambio della sua W09, il che gli costerà una penalità di cinque posizioni da scontare sulla griglia di partenza nella gara di domenica che sarà decisa ...