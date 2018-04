GP Bahrain | la doppietta di Vettel | resiste al ritorno di Bottas e vince

Formula 1 - GP del Bahrain 2018 : l'analisi tecnica delle qualifiche con la fantastica doppietta Ferrari : Il campione del mondo, analizzando l'ideal lap, poteva ottenere un best time di quasi 1 decimo migliore rispetto a quello ottenuto. Tempo che non gli avrebbe comunque garantito di sopravanzare il ...

F1 - GP del Bahrain - Doppietta Ferrari - pole per Sebastian Vettel : La Ferrari torna in pole position nel Gran Premio del Bahrain dopo undici anni d'assenza. Sebastian Vettel ha registrato il giro più veloce nelle qualifiche sul circuito del Sakhir, fermando il cronometro sull'1:27.958. Oltre la pole , Vettel con questo tempo segna il nuovo record della pista. Raikkonen completa la festa Ferrari , conquistando il secondo tempo in classifica: domani, la prima fila sarà tutta rossa.La Mercedes insegue. Valtteri ...

F1 - GP del Bahrain - Doppietta Ferrari - pole per Sebastian Vettel : La cronaca delle qualifiche: Q1. Le luci della sera sono scese sul circuito del Bahrain mentre i semafori in uscita dalla pit-lane diventavano verdi, dando il via alla sessione. La temperatura all'...