Governo | vertice Salvini-Berlusconi-Meloni | premier spetta a noi

Vertice ad Arcore 'Il centrodestra deve formare il Governo. Lo vogliono gli elettori' : ROMA - I tre leader del centrodestra rivendicano la necessità che 'dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle ...

Salvini : 'Governo possibile con M5s'. Oggi vertice con Berlusconi e Meloni : Il leader della Lega anticipa la linea che ribadirà Oggi al vertice di Arcore: 'Si scordino di fare un governo con il Pd. Se c'è un tentativo da fare è con i cinquestelle' spiega, sostenendo che sui ...

Salvini al Governo - “Via le sanzioni alla Russia”/ Lega con Putin : Di Maio verso vertice - “no passi indietro” : Matteo Salvini verso il Governo: “Via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Di Maio e Salvini - vertice sul Governo. Intesa su vitalizi e Def : È lui l'uomo che meglio rappresenta la materia prima con cui il Movimento sta tessendo la sua tela. Riccardo Fraccaro è lo zelig pentastellato per eccellenza. Grazie al suo silenzio...

