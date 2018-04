Governo | Salvini a Forza Italia | ' Tentativo con il M5s | si scordino il Pd'

Salvini : “Berlusconi si scordi intesa con Pd”/ Vertice Centrodestra con Meloni : “Governo M5s-Renzi? Mamma mia” : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi Vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “FI intesa con Renzi? Silvio se lo scordi. Governo M5s-Pd? Mamma mia, non lo permetto”. Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:27:00 GMT)

Scanzi : “Pd fa opposizione a un Governo che ancora non esiste. Ipotesi ‘Renzusconi’ con Salvini? Non è improbabile” : Dario Vergassola e il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi hanno chiuso, a Ivrea, la convention Sum #02, organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio. A margine dell’incontro Scanzi ha commentato lo scenario politico attuale. “Il passo avanti dovrebbe farlo il Pd, che ha deciso di fare opposizione a un governo che ancora non esiste. E un altro passo chiaro dovrà farlo Matteo Salvini, che è un elemento ...

Salvini : “Berlusconi si scordi di fare un Governo col PD. Unica strada è insieme al M5s” : Continuano le grandi manovre per la formazione del nuovo governo, con Salvini che chiede a Berlusconi di "parlare con una sola voce" e stoppa ogni intesa col PD.Continua a leggere

Governo : Salvini - intesa con i 5 stelle - ora una voce sola : Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo Salvini, che spiega: "Se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli ...

Salvini apre a un Governo a tempo : “Ma io devo essere il premier” : La palla per la formazione del governo è passata dall’altra parte del campo con Luigi Di Maio che ha aperto il forno del Pd. In questo momento i leader del centrodestra rimangono a guardare, soddisfatti: i 5S non sono riusciti a dividerli mentre ci sono riusciti con i Democratici. Detto questo, però, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Melo...

Governo : Salvini - no a sacrifici chiesti da Ue : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Se l’Unione europea chiederà ancora sacrifici, precarietà e tagli, la risposta del Governo Salvini sarà no grazie. Prima il benessere degli italiani, poi le regole europee”. Lo afferma in una nota il segretario della Lega, Matteo Salvini. L'articolo Governo: Salvini, no a sacrifici chiesti da Ue sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Di Maio 'Da Martina passi avanti'. Salvini 'Governo Pd-M5s Mamma mia...' : ... apprezzando il commento, seppur prudente e cauto, dello stesso Maurizio Martina che, ad evitare fraintendimenti, ci tiene a precisare: 'la linea politica dem non cambia'. Matteo Salvini assiste al ...

Di Maio : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....

Salvini : «Governo M5S-Pd? Mamma mia». L’appello di Di Maio spacca i dem : Il leader M5S: «È l’ora della responsabilità». L’ex segretario del Pd replica secco: «Solo chiacchiere». Anche Martina chiude. Ma Franceschini apre: riflettiamo, c’è una novità

Il gelo di Salvini : 'Governo M5S-Pd? Mamma mia' : Un governo M5S-Pd? Salvini vuole fare tutto il possibile per evitarlo. Il leader del Carroccio lo assicura all'indomani del messaggio inviato al Di Maio con la scelta di salire al Colle per le ...

Salvini : Governo M5S-Pd? Mamma mia... : Un governo M5S-Pd? Salvini vuole fare tutto il possibile per evitarlo. Il leader del Carroccio lo assicura all'indomani del messaggio inviato al Di Maio con la scelta di salire al Colle per le ...

Salvini : Governo M5S-Pd? Mamma mia... : Un governo M5S-Pd? Salvini vuole fare tutto il possibile per evitarlo. Il leader del Carroccio lo assicura all'indomani del messaggio inviato al Di Maio con la scelta di salire al Colle per le...

Salvini : "Governo serio o al voto. Di Maio col Pd? Mamma mia" - : Il segretario della Lega commenta su Facebook l'apertura del leader del M5s ai dem e auspica un esecutivo "per ridare lavoro, sicurezza e speranza all'Italia", oppure si tornerà alle urne "e noi ...

Crozza - la serata romantica di Di Maio con Salvini : “Al primo appuntamento non Governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo : Maurizio Crozza si sdoppia e veste i panni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio impegnati in una serata romantica di avances e dolcezze. Lo show di Fratelli di Crozza va in onda tutti i venerdì, in prima serata, sul Nove L'articolo Crozza, la serata romantica di Di Maio con Salvini: “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo proviene da Il Fatto Quotidiano.