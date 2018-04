Governo M5S-Pd | la proposta di Di Maio spacca il Nazareno

Blastingnews

(Di domenica 8 aprile 2018) L’intervista rilasciata da Luigi Dia Repubblica VIDEO, in cui il candidato premier del M5S ha, in pratica, aperto le porte a uncon il #Pd, parlando di necessita' di “sotterrare l’ascia di guerra per il bene del Paese”, sta mettendo in grande difficolta' la dirigenza Dem. Da una parte, infatti, ci sono i fedelissimi di Matteo Renzi, ancora forza preponderante al, che respingono sdegnosamente al mittente pentastellato la. Dall’altra ci sono i cosiddetti ‘dialoganti’, ovvero le varie correnti non renziane del Pd che non vedono in maniera negativa una discesa dall’arrocco sull’Aventino ordinato dall’ex segretario Renzi, per dare vita alM5S-Pd a Palazzo Chigi. Nel mezzo di questa sfida decisiva per le sorti del partito finisce per trovarsi il segretario reggente, Maurizio Martina, che parla timidamente di “passo avanti apprezzabile” da ...