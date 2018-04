Governo | Lega | ' Ok patto alla tedesca | ma prima un passo indietro'

Giorgetti : Lega non parteciperà a Governo istituzionale : Roma, 8 apr. , askanews, 'E' difficile immaginare un governo con personaggi non votati da nessuno, i governi tecnici sono stati bocciati dagli italiani, quindi la Lega non ci sarà'. Così Giancarlo ...

DI MAIO A PD E LEGA : “PRONTI PER CONTRATTO DI Governo”/ Il diktat di Mattarella : niente voto anticipato : Luigi Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ascia di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Di Maio : contratto di Governo con Lega-Pd - noi pronti : Orfini: Pd alternativo, appello M5s non cancella tutto - Siamo alternativi al m5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare ...

Di Maio : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....

M5s - Di Maio : "Fiducioso in contratto di Governo - guardiamo ad evoluzione Lega e Pd" : Luigi Di Maio è intervenuto a margine di Sum, evento dell'associazione Gianroberto Casaleggio, confondatore del Movimento, dedicato al tema del futuro

Governo - Di Maio fiducioso : «Guardiamo ad evoluzioni di Pd e della Lega» Video| Live : Il candidato premier rispondendo ai cronisti a margine del Sum di Ivrea a proposito dell'appello rivolto a Lega e Pd

Il leader della Lega Salvini : "Un Governo Renzi-Di Maio? Mamma mia... Esecutivo serio o si torna a votare" : "Governo Di Maio-Renzi, Governo 5Stelle-Pd? Mamma mia... Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti. Una cosa è certa: o nasce un Governo serio, per ridare lavoro, sicurezza e speranza all'Italia, oppure si tornerà a votare, e noi stravinciamo". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo così all'apertura ...

La bomba di Mieli : Governo M5S-Lega con Grasso premier Video : “Faccio un nome per il premier del possibile [Video]governo [Video]tra #M5S e Lega: #Pietro Grasso”. È una vera e propria bomba politica l’ipotesi formulata da #Paolo Mieli, anche se è lui stesso a parlare di “paradosso”. Ospite questa mattina, 6 aprile, negli studi del talk show politico di La7 Omnibus, condotto da Alessandra Sardoni, il giornalista spiazza tutti, compresi gli altri ospiti presenti Gianni cuperlo e Carlo Freccero avanzando la ...

Le partite a scacchi per il Governo Gli scenari che insidiano la «diarchia» 5 Stelle-Lega : L'unica cosa chiara è che non sarà facile formare un esecutivo contro il Movimento 5 Stelle e contro la Lega. Non tanto in omaggio alle pretese di «vincitori» che lo sono solo parzialmente, ma per ...

Il 43% degli elettori dice sì a un Governo Lega-M5S : Secondo una recente rilevazione condotta dall'istituto Swg, il 43% degli elettori vorrebbe un governo Lega-Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

"Non esiste il Governo Lega-M5S Dentro anche Berlusconi o al voto" "Di Maio premier? No - Salvini" : "Stiamo lavorando per un accordo tra il Centrodestra unito e Di Maio. Quindi la Lega da sola e il Movimento 5 Stelle al governo non è il nostro obiettivo", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio Segui su affaritaliani.it

Governo - atlantismo e conti in ordine : i paletti di Mattarella a M5S e Lega : Non è un caso che Luigi Di Maio, uscendo ieri pomeriggio dal colloquio con il capo dello Stato abbia professato la fede atlantista: il rispetto dell'alleanza con la Nato. E il suo europeismo, con ...

Salvini “uniti con Berlusconi e Meloni da Mattarella”/ Appello Lega al Centrodestra : “Governo con Di Maio” : Centrodestra, Appello Salvini a Berlusconi e Meloni "insieme alle Consultazioni, Governo con Di Maio": Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:12:00 GMT)