Governo | ipotesi Giorgetti premier Ma si avvicinano le elezioni

"Draghi indisponibile a fare il premier" : l'ipotesi Governo istituzionale sfuma sul nascere : Il presidente della Bce Mario Draghi è indisponibile a guidare un "governo istituzionale", a lasciare il suo prestigioso incarico per provare a portare l'Italia fuori dalle secche della crisi. E' quel che...

Scanzi : “Pd fa opposizione a un Governo che ancora non esiste. Ipotesi ‘Renzusconi’ con Salvini? Non è improbabile” : Dario Vergassola e il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi hanno chiuso, a Ivrea, la convention Sum #02, organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio. A margine dell’incontro Scanzi ha commentato lo scenario politico attuale. “Il passo avanti dovrebbe farlo il Pd, che ha deciso di fare opposizione a un governo che ancora non esiste. E un altro passo chiaro dovrà farlo Matteo Salvini, che è un elemento ...

Mentana : “Se M5s rinuncia a Palazzo Chigi - fa un Governo in 5 minuti. Elezioni anticipate? Non scarterei l’ipotesi” : Tra i tanti invitati al convegno di Ivrea dell’associazione Gianroberto Casaleggio, Sum #02 ci sono ricercatori, dirigenti, imprenditori e giornalisti. Tra i quali anche Enrico Mentana, direttore del TgLa7, impegnato in un approfondimento legato al rapporto tra informazione e tecnologia, con un particolare riferimento ai social network. “Se il Movimento 5 Stelle rinunciasse a Palazzo Chigi, farebbe un governo in cinque minuti” ...

Bernini : FI non fa ipotesi di Governo con chi antepone veti a emergenze : Roma – Bernini: no a ipotesi governo con chi mette in secondo piano emergenze paese Roma – Di seguito le parole al Tg1 dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini. “Forza Italia non può e non vuole fare ipotesi di governo con forze che pongono veti paralizzanti e mettono in secondo piano i bisogni e le emergenze del Paese. Noi vogliamo, dobbiamo liberare il lavoro. Combattere la povertà. Tutelare la famiglia e ...

Governo Lega-M5s - le ipotesi clamorose sul premier terzo : Giulio Tremonti o Urbano Cairo? : Il primo giro di consultazioni sembra non aver partorito nulla: tutto come da previsioni, insomma. La situazione, forse, si sbloccherà nel corso dei secondi incontri con Sergio Mattarella . Nel ...

Consultazioni - Martina - Pd - : no ipotesi Governo. Chi ha vinto sia responsabile : Sono scelte di natura politica". Martina spiega: "Si tratta per noi di capire se queste forze siano in grado di avanzare un'ipotesi di governo praticabile coerentemente. Lo dicano chiaramente. Si ...

Roma, 5 apr. , askanews, Le scelte fatte da M5s e centrodestra sulle cariche istituzionali 'sono scelte politiche', ed ora quelle forze 'devono dimostrare se sono in grado di avanzare proposte ...

Primo giro di consultazioni ancora senza sorprese. Il Pd si tira fuori da qualsiasi 'ipotesi di governo'. Per il momento. 'Il tempo della campagna elettorale è finito, i vincitori del 4 marzo tornino ...

