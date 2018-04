Governo | il centrodestra riunito ad Arcore Giorgetti | «Premier terzo? Giusto ragionarci»

Di Maio a Salvini “no Governo ammucchiata”/ Centrodestra vertice Berlusconi-Meloni : Ivrea - M5s con Grillo : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “FI intesa con Renzi? Silvio se lo scordi. Governo M5s-Pd? Mamma mia, non lo permetto”. Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:55:00 GMT)

Berlusconi : lavorare perché nasca un Governo. Il centrodestra ad Arcore cerca una linea comune : ROMA «Abbiamo blindato l'unità del centrodestra. Adesso dobbiamo blindare la nascita di un governo. Un passo dopo l'altro…». Un passo dopo l'altro, Silvio Berlusconi prova lentamente ad ...

Governo : lo stato interno al centrodestra : Ci sono due perni intorno a cui ruotano le diverse possibilità di arrivare a formare una maggioranza in grado di sostenere un Governo: Movimento 5 Stelle e centrodestra. Senza uno di questi due attori non si va da nessuna parte. Due parti politiche contrapposte e sfidanti che ora si ritrovano davanti alla stessa identica responsabilità: quella del Governo del paese. Da sempre in una democrazia sana questo tipo di responsabilità appartiene in ...

Governo - Di Maio : “Vediamo evoluzioni nel centrodestra e nel Pd. Dichiarazioni di Martina sono un passo avanti” : “Vediamo che ci sono delle evoluzioni negli altri schieramenti, evoluzioni a cui guardiamo. Registro come un passo in avanti la dichiarazione di stamattina del segretario del Pd Martina come sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale o ci vai con il 17% o con il 37% in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza”. Lo ha detto il leader del M5s Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti a margine del ...

Consultazioni - la bomba di Dagospia : 'Berlusconi e Meloni sopra Salvini. Governo di centrodestra con Tajani e voti Pd' : Una mossa che rivela una decisione, forse, già presa dal presidente della Repubblica. Secondo Dagospia , l'annuncio di Silvio Berlusconi di salire al Quirinale per il secondo giro di Consultazioni con ...

Berlusconi : "Centrodestra andrà unito al Colle"Salvini : l'unico Governo possibile è con M5s : Arriva la risposta del numero uno di Forza Italia all'auspicio di Salvini: "Alle prossime consultazioni il centrodestra si presentera' unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni". Intanto Toninelli (M5s) chiama il Pd: "Incontriamoci". Secca risposta di Martina: "Impossibile".

Governo - centrodestra unito alle prossime consultazioni : Salvini incalza Berlusconi: "Bisogna andare insieme, l'unico Governo possibile è tra centrodestra e M5s". E il Cav dice sì. Sondaggio Swg: "Bene Governo M5S-Lega" Orlando: "Renzi ritiri le dimissioni ...

Governo - si Salvi(ni) chi può : l'appello al centrodestra per il "matrimonio" con Di Maio : "O con la Lega o col Pd", dice Di Maio. "Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L'unico Governo possibile è quello insieme con il M5s", ribatte Salvini. La maggioranza di...

