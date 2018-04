Gossip - Belen Rodriguez fa un insulto 'choc' : 'Morirete poveri' : Belen Rodriguez è insofferente: questa è la notizia che sta impazzando sul web da quando sono state pubblicate delle foto della showgirl che inveisce contro i paparazzi. Sebbene siano stati anche i fotografi gli artefici del suo successo, l'argentina sembra non sopportarli più, e dopo avergli rivolto un gestaccio, ha detto loro: 'Morirete poveri'. Alan Fiordelmondo, che ha vissuto in prima persona lo sfogo della 33enne, ha raccontato ai siti di ...

Gossip - nozze entro fine anno tra Belen e Iannone : TORINO - Nessuna crisi tra tra Belen Rodriguez Andrea Iannone. Al contrario, la relazione tra la showgirl e il pilota della Suziki in MotoGp va a gonfie vele. A rassicurare i fan e gli aamanti del ...

Gossip : Belen Rodriguez e Andrea Iannone - tra ritocchini e cachet da capogiro Video : #Belen Rodriguez e #Andrea Iannone sono sicuramente la coppia del momento: da quando sui giornali di #Gossip è stato ipotizzato l'arrivo di un bebè, infatti, tutti parlano dei due protagonisti di questo amore. Oltre alla presunta seconda gravidanza della showgirl [Video], però, ci sono altre cose che in questi giorni stanno facendo discutere gli appassionati di cronaca rosa: la recente partecipazione dei piccioncini a 'C'è posta per te', ha ...

“C’è posta per te - quanti soldi a Belen e Iannone” : cifra stellare. Maria De Filippi ha invitato anche la coppia d’oro del Gossip nello show del sabato - ma solo ora escono gli altarini : il super cachet. Preparatevi a svenire… : C’è posta per te – Ballando con le stelle: la ‘guerra’ del sabato sera è iniziata. E Maria De Filippi, in occasione della prima del programma concorrente di Milly Carlucci, ha calato l’asso. O meglio, ha messo in campo l’artiglieria pesante: ha invitato Belen Rodriguez e Andrea Iannone per l’ottava puntata. Dopo aver accolto in studio ospiti del calibro di Gonzalo Higuaín, Clive Owen, Ermal Meta e ...

Gossip : Belen Rodriguez è incinta? Le parole della showgirl Video : #Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno per diventare genitori? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di #Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando il giornale 'Nuovo Tv' ha lanciato l'indiscrezione sulla presunta dolce attesa della conduttrice. [Video]Intervistata in esclusiva da 'Chi' sul suo sempre più solido rapporto con il pilota Suzuki, l'argentina ha risposto in modo un po' evasivo alla domanda sulla sua ...

“Di solito non ce l’ho”. Belen Rodriguez incinta - nuovi indizi. La notizia della presunta gravidanza dell’argentina ha fatto impazzire il Gossip. Solo che fino a oggi lei non si era ancora pronunciata… Le sue ultime dichiarazioni fanno pensare a una cosa e basta : Belen Rodriguez è incinta o non è incinta? Da quando sul settimanale NuovoTv, è uscito quell’articolo, il mondo del gossip è impazzito. Arriverà davvero un fratellino per Santiago? “Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa – così iniziava l’articolo del settimanale – Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta (la conduzione del Grande ...

Gossip : Belen Rodriguez è incinta? Le parole della showgirl : Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno per diventare genitori? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando il giornale 'Nuovo Tv' ha lanciato l'indiscrezione sulla presunta dolce attesa della conduttrice. Intervistata in esclusiva da 'Chi' sul suo sempre più solido rapporto con il pilota Suzuki, l'argentina ha risposto in modo un po' evasivo alla domanda sulla sua ...

Gossip : Belen sempre più 'rotonda' - Stefano De Martino 'scivola' in diretta tv Video : #Belen Rodriguez sarebbe in attesa del suo secondo figlio: come l'avra' presa l'ex #Stefano De Martino? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di #Gossip da quando è stata diffusa la notizia della presunta gravidanza della showgirl. Se l'argentina sceglie di restare in silenzio su questo argomento nonostante ci siano più prove a favore del lieto evento, il ballerino fa lo stesso, anzi si trova a dover affrontare una piccola ...

“Tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di Stefano De Martino. Ma vi siete accorti di come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il Gossip è scatenato : ecco cosa gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...

Gossip : Belen sempre più 'rotonda' - Stefano De Martino 'scivola' in diretta tv : Belen Rodriguez sarebbe in attesa del suo secondo figlio: come l'avrà presa l'ex Stefano De Martino? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da quando è stata diffusa la notizia della presunta gravidanza della showgirl. Se l'argentina sceglie di restare in silenzio su questo argomento (nonostante ci siano più prove a favore del lieto evento), il ballerino fa lo stesso, anzi si trova a dover affrontare una piccola ...

Belen incinta di Iannone? La showgirl salta il Grande Fratello per la gravidanza? Il Gossip si scatena... : Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone. La voce dell'attesa del secondo figlio, il primo con il motociclista, sta correndo tra i corridoi del gossip avrebbe alimentato le ipotesi sui motivi...

Belen incinta di Iannone? La showgirl salta il Grande Fratello per la gravidanza? Il Gossip si scatena... : Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone. La voce dell'attesa del secondo figlio, il primo con il motociclista, sta correndo tra i corridoi del gossip avrebbe alimentato le ipotesi sui motivi...

Belen incinta di Iannone? La showgirl salta in Grande Fratello per la gravidanza? Il Gossip si scatena... : "Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone". La voce che sta correndo tra i corridoi del gossip avrebbe alimentato le ipotesi sui motivi della scelta della showgirl argentina di non...

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone/ Salta il GF per la gravidanza? Scoppia il Gossip sul papà Gustavo : Belen Rodriguez ha deciso di rallentare i ritimi di lavoro perché aspetta un figlio da Andrea Iannone? La showgirl argentina era in lizza per condurre l'edizione nip del Grande Fratello(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:34:00 GMT)