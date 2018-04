Google Chrome si prepara a cambiare interfaccia per il suo compleanno

Google testa su Chrome la cronologia tramite pressione prolungata del tasto indietro : Google sta testando un nuovo metodo rapido per accedere alle ultime pagine visitate: Google Chrome potrebbe presto iniziare a permettere di visualizzare la cronologia attraverso la pressione prolungata del tasto indietro. L'articolo Google testa su Chrome la cronologia tramite pressione prolungata del tasto indietro proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando il drag and drop per i link su Google Chrome per Android : Chrome sta testando una gesture che permette il drag and drop dei link nella versione Android di Google Chrome, in maniera simile a quanto accade attualmente nella versione desktop del browser. L'articolo Google sta testando il drag and drop per i link su Google Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando un tab switcher orizzontale per Chrome in Portrait Mode : Da poche ore è comparso un nuovo commit nel Chromium gerrit che testimonia come Google stia testando un tab switcher orizzontale in Chrome per Android. Un cambiamento di questo tipo sarebbe in linea con i rumor che vorrebbero l'interfaccia di Android P maggiormente incentrata sulle gesture di navigazione. L'articolo Google sta testando un tab switcher orizzontale per Chrome in Portrait Mode proviene da TuttoAndroid.

L’isolamento dei siti verrà implementato nella versione 67 di Google Chrome : La versione 67 di Google Chrome sarà segnata anche dall'implementazione della funzione di isolamento dei siti (Site Isolation). La funzione di isolamento dei siti era stata introdotta già nella versione 63 di Google Chrome, ma fino ad ora non era ancora stata resa operativa. Porterà miglioramenti in termini di sicurezza, ma un ulteriore aumento della RAM utilizzata. L'articolo L’isolamento dei siti verrà implementato nella versione 67 di ...

Google ha vietato le app che fanno mining per le criptovalute tramite Chrome : Google ha vietato le estensioni e le applicazioni che effettuano il “mining” delle criptovalute attraverso il suo browser Chrome. Finora i sistemi di questo tipo erano tollerati, a patto che avvisassero adeguatamente gli utenti sulle loro attività, che consumano risorse The post Google ha vietato le app che fanno mining per le criptovalute tramite Chrome appeared first on Il Post.

Google Chrome 67 Consumerà Ancora Più Memoria RAM : Chrome si prepara all’impossibile: consumare Ancora più RAM. La versione 67 di Google Chrome Consumerà Ancora più Memoria RAM: sembra impossibile, ma è proprio vero! Funzione Site Isolation di Google Chrome Consuma Tantissima RAM Sembra incredibile, ma purtroppo è tutto vero. Il famoso browser internet Google Chrome, il più diffuso, apprezzato e usato al mondo, si prepara […]

Google vuole bloccare le estensioni di cripto-mining dal Chrome Web Store : Google ha preso l'importante decisione di iniziare a bloccare le estensioni dedicate al cripto-mining presenti nel Chrome Web Store. Il nuovo ban colpisce un gran numero di estensioni, non solo quelle aventi apparentemente altre funzioni e che si occupavano del mining di nascosto, ma anche tutte quelle aventi nel mining di criptovalute la propria feature principale. L'articolo Google vuole bloccare le estensioni di cripto-mining dal Chrome Web ...

Gli utenti apprezzano gli “Articoli per te” su Google Chrome : +2100% di traffico nel 2017 : Gli "Articoli per te" di Google Chrome si stanno rivelando un successo, con un aumento di traffico del 2100% nel corso del 2017 secondo i dati diffusi da Chartbeat. Utilizzate anche voi questa funzionalità o l'avete disattivata? L'articolo Gli utenti apprezzano gli “Articoli per te” su Google Chrome: +2100% di traffico nel 2017 proviene da TuttoAndroid.

ARCore - Chrome - Gmail e G Suite : quante novità per i prodotti Google : Tante novità per alcune delle principali app di Google, come ARCore, Google Chrome, Gmail e G Suite che introducono o si preparano a introdurre diverse novità. L'articolo ARCore, Chrome, Gmail e G Suite: quante novità per i prodotti Google proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome come Microsoft Edge : in arrivo il supporto ai driver Precision Touchpad : Uno dei vantaggi attuali nell’usare Microsoft Edge come browser predefinito consiste nella navigazione a dir poco perfetta tramite le gesture del Touchpad. Ciò è dovuto al fatto che Edge supporta i driver Precision Touchpad di Windows 10, i quali consentono un controllo molto preciso delle gesture e delle funzioni multi-touch. Senza tali driver, l’esperienza risulterebbe nettamente peggiore con dei movimenti lenti, imprecisi e ...

Ecco un sistema in stile jukebox per Google Home e Chromecast : Da hoveeman arriva un interessante sistema in stile jukebox che può essere utilizzato con gli speaker Google Home e Chromecast. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco un sistema in stile jukebox per Google Home e Chromecast proviene da TuttoAndroid.

Google Chromecast e Chromecast Ultra in una nuova confezione à la Pixel 2 : L'azienda di Mountain View ha iniziato a commercializzare i suoi Google Chromecast e Google Chromecast Ultra in due confezioni rinnovate. Il nuovo stile è completamente ispirato alla linea di design dei nuovi Google Pixel 2 e Pixel 2 XL. Nonostante le varie novità estetiche visibili dall'imballaggio, il contenuto rimane tale e quale. L'articolo Google Chromecast e Chromecast Ultra in una nuova confezione à la Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.

Con Google Chrome 65 migliora la privacy della Modalità Incognito : Con la versione 65 di Google Chrome, il browser ha anche bloccato l'acquisizione di schermate in Modalità in Incognito e reso più sicuro il multitasking L'articolo Con Google Chrome 65 migliora la privacy della Modalità Incognito proviene da TuttoAndroid.

Android Oreo su Chrome OS? Macché - Google sta già testando Android P : Anche se Android Oreo non è mai stato rilasciato, Google sta testando Android P su Chrome OS. È dunque possibile che Big G faccia un doppio salto passando dall'attuale versione basata su Nougat a una basata su Android P. L'articolo Android Oreo su Chrome OS? Macché, Google sta già testando Android P proviene da TuttoAndroid.