Golf | Augusta Masters 2018 | Patrick Reed | “Devo cercare di non farmi prendere dal momento

Golf - Augusta Masters 2018 : la startlist e gli orari di oggi (domenica 8 aprile). Come vederlo in tv - il programma completo : Patrick Reed guida la classifica dell’Augusta Masters 2018 prima dell’ultimo giro, in programma oggi, domenica 8 aprile, sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club. Lo statunitense sarà l’ultimo a prendere il via alle 20.40 ora italiana, in compagnia del nordirlandese Rory McIlroy, attualmente secondo in classifica e suo principale rivale per la vittoria finale. Prima della coppia di testa, prenderanno il via lo ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Patrick Reed prende il largo! Tre colpi su Rory McIlroy. Risale Francesco Molinari : In inglese lo chiamano “moving day“. È il sabato di un torneo di Golf, quello che pone le basi per il decisivo giro finale. Il moving day dell’Augusta Masters 2018 non poteva offrire uno spettacolo migliore, creando aspettative per una domenica davvero da non perdere. La pioggia scesa nel corso della giornata ha reso il campo pesante, rallentando i green e aumentando lo spettacolo, con colpi d’attacco e score bassi. Al ...

Golf - Augusta Master 2018 - Patrick Reed : “Se non credi di poter vincere - probabilmente non dovresti nemmeno provarci” : Il primo Major stagionale entra nel vivo con uno scoppiettante secondo round. Sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club Patrick Reed si è preso la vetta dell’Augusta Masters al termine di un perfetto secondo giro. L’americano crede di potersi giocare ogni carta fino al termine dell’esperienza: “Tutti vogliono vincere questo torneo, ma se non credi di potercela fare è meglio non provarci neppure. Credo che ...

Golf - Augusta Masters 2018 : la startlist e gli orari di oggi (sabato 7 aprile). Come vederlo in tv - il programma completo : L’Augusta Masters 2018 entra nel vivo. Passato il taglio, comincia la seconda fase, quella che porterà all’assegnazione del titolo. In vetta si è portato l’americano Patrick Reed che conduce con -9. Alle sue spalle c’è l’australiano Marc Leisham a due colpi di distanza, con lo stesso margine su Henrik Stenson. In agguato, poi, ci sono campioni del calibro di Rory McIlroy, Jordan Spieth, Dustin Johnson, Rickie ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Patrick Reed vola al comando! Marc Leishman insegue davanti a Henrik Stenson. Perde quota Francesco Molinari - Tiger Woods supera il taglio : Cambia la leadership dell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale in corso sul par 72 dell’Augusta National Golf Club. Un giro fantastico ha proiettato Patrick Reed in vetta alla classifica con 9 colpi sotto il par. Un allungo che sa tanto di seria ipoteca sulla possibilità almeno di contendersi fino in fondo la vittoria del torneo. Reed ha completato il secondo round in 66 colpi (-6), aprendo le danze con tre birdie tra le ...

Golf - Garcia disastroso ad Augusta : 13 colpi per andare in buca : Il campione di Golf Sergio Garcia Fernandez ha vissuto una giornata terribile al Masters tenutosi ad Augusta, Stati Uniti. Il 38enne spagnolo infatti, campione in carica del torneo, ha già visto ...

Golf - Augusta Master 2018 - Jordan Spieth : “Ho un feeling speciale con questo percorso. Giocare qui mi esalta” : Il primo Major stagionale inizia con uno splendido primo round di uno dei giocatori maggiormente attesi. Sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club Jordan Spieth guida la classifica dell’Augusta Master al termine del primo round. L’americano, vincitore di questo torneo nel 2015, spiega di sentire un qualcosa di magico quando mette i piedi sui famosi prati della Georgia statunitense: “Ho un feeling speciale con ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Jordan Spieth prova già la fuga dopo il primo giro. Bene Francesco Molinari - 21° : È Jordan Spieth il leader dopo le prime 18 buche del Masters 2018. Il giocatore americano ha dimostrato una volta di più di gradire particolarmente il percorso dell’Augusta National, volando al comando con lo score di 66, -6 rispetto al par. Spieth, Masters Champion nel 2015, ha cambiato passo nella seconda parte: prima con un eagle alla 8, poi inanellando una serie di cinque birdie consecutivi tra la 13 e la 17. Un filotto fermato solo ...

Golf - Augusta Masters 2018 : la startlist e gli orari di oggi (venerdì 6 aprile). Come vederlo in tv - il programma completo : Saranno Billy Horschel, Chez Reavie e Cameron Smith ad aprire le danze alle 14.30 ora italiana nel secondo round dell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club, in Georgia. I migliori interpreti mondiali della disciplina continueranno a darsi battaglia oggi, venerdì 6 aprile, per la conquista della green jacket, che l’anno scorso fu indossata dallo ...

Golf - Augusta Masters 2018. Parla Francesco Molinari : “Mi piacerebbe viverlo da protagonista” : Tutto pronto per l’evento più importante dell’anno per quanto riguarda il Golf, l’Augusta Masters, il torneo più atteso a livello individuale e che tutti sognano di aggiudicarsi. In quel di Atlanta alle 14.30 ora italiana ci sarà il via, alle 15.47 inizierà l’avventura anche dell’azzurro Francesco Molinari che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non ha nascosto le sue emozioni. “L’atmosfera è quella di sempre ...

Golf - Augusta Masters 2018 : la startlist e gli orari di oggi (giovedì 5 aprile). Come vederlo in tv - il programma completo : È tutto pronto all’Augusta National Golf Club per il primo Major dell’anno, il Masters. La caccia al detentore Sergio Garcia è aperta. I favoriti sono diversi, da Justin Thomas a Bubba Watson, passando per Phil Mickelson, Jordan Spieth e Justin Rose. L’attenzione, però, è tutta per Tiger Woods, tornato competitivo. Per lui, questo torneo, sarà anche un esame per valutarne il ritorno definitivo al top. La tigre inizierà il suo ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Tiger Woods a caccia di uno storico trionfo. Francesco Molinari sogna la green jacket : L’attesa è finita. Va in scena in Georgia il primo Major stagionale, l’Augusta Masters 2018, che tra giovedì 5 e domenica 8 aprile catalizzerà l’attenzione degli appassionati di Golf. I migliori interpreti mondiali della disciplina si sfideranno sullo storico par 72 dell’Augusta National Golf Club con l’obiettivo di conquistare la “green jacket”, che l’anno scorso fu indossata dallo spagnolo Sergio Garcia, il ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Francesco Molinari unico italiano al via. Sognare la green jacket non costa nulla… : Anche quest’anno sarà il solo Francesco Molinari a portare la bandiera italiana all’Augusta National Golf Course, dove nel weekend andrà in scena il primo Major della stagione. Chicco non rientra certo nel novero dei favoriti, inutile negarlo, ma certamente non parte sconfitto in partenza, pur in un periodo altalenante dal punto di vista delle prestazioni come questo. Lottare è nel suo carattere: lo ha sempre fatto in carriera e ...

Golf - Augusta Masters 2018 : le possibili sorprese. Rickie Fowler e Jon Rahm gli “eredi” di Garcia. Occhio a Paul Casey : Pronosticare il vincitore del Masters è impresa assai ardua. La difficoltà e l’imprevedibilità del percorso del National Golf Course di Augusta hanno reso questo torneo uno dei più importanti, il Major con più fascino e storia. Vincere qui non è per tutti ma l’albo d’oro ci insegna che le sorprese sono all’ordine del giorno. È stato così nel 2016, quando fu l’inglese Danny Willett a sbaragliare la concorrenza, e lo ...