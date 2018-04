Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente salvo ripensamenti

WhatsApp aggiornamento : arriva il widget che mostra Gli Stati dei contatti : arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp mobile che introduce la possibilità di attivare un widget con lo scopo di mostrare gli ultimi aggiornamenti di stato dei contattiIl widget rimane sempre presente nel centro di notifica dei widget dei dispositivi e oltre a mostrare i contatti con cui sono avvenute le ultime chat, come accadeva prema dell’aggiornamento, ora è presente l’opzione espandi per vedere gli stati aggiornatiWhatsApp ...

Tennis : Coppa Davis - Gli Stati Uniti in vantaggio 2-0 sul Belgio : ROMA - A Nashville gli Stati Uniti sono in vantaggio per 2-0 sul Belgio , privo di David Goffen , dopo la prima giornata dei quarti del World Group 2018 di Coppa Davis . John Isner ha faticato, sono ...

WhatsApp aggiornamento : arriva il widget che mostra Gli Stati dei contatti : arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp mobile che introduce la possibilità di attivare un widget con lo scopo di mostrare gli ultimi aggiornamenti di stato dei contattiIl widget rimane sempre presente nel centro di notifica dei widget dei dispositivi e oltre a mostrare i contatti con cui sono avvenute le ultime chat, come accadeva prema dell’aggiornamento, ora è presente l’opzione espandi per vedere gli stati aggiornatiWhatsApp ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : i risultati di venerdì 6 aprile. Stati Uniti ad un passo dalle semifinali - regna l’equilibrio suGli altri campi : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata dei quarti di finale della Coppa Davis 2018 del World Group. A Genova, sulla terra rossa ligure, Italia e Francia sono sull’1-1: al successo in cinque set di Lucas Pouille (6-3 6-2 4-6 3-6 6-1) contro Andreas Seppi, ha risposto il n.1 del Bel Paese Fabio Fognini che ha avuto la meglio nei confronti di Jeremy Chardy in quattro frazioni (6-7 6-2 6-2 6-3), vendicando la sconfitta subita ...

SPY FINANZA/ I piani "da guerra" deGli Stati nell'economia : Mentre in Italia la Cdp entra in Tim, in altri Paesi gli Stati investono soprattutto nelle tecnologie, anche con applicazioni militari importanti. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Gli indizi di un futuro "lacrime e sangue" per l'Italia, di M. BottarelliAUMENTO DEFICIT/ Le (vere) preoccupazioni dell'Ue sull'Italia, int. a F. Daveri

Sicilia - Sgarbi lancia Gli 'Stati Generali dei beni culturali" a Gangi : ... i delegati degli assessorati coinvolti , Infrastrutture, Territorio, Turismo, Istruzione , Attività produttive, Agricoltura ed Economia, si sono confrontati nella definizione dei contenuti della ...

Rom - Associazione 21 LuGlio : “Segregati in campi costati 100 milioni in cinque anni”. Roma - nel piano di Raggi “molte criticità” : Un sistema di “segregazione etnica” costato alle casse pubbliche italiane oltre 100 milioni di euro in 5 anni, di cui ben 82 milioni per la sola gestione ordinaria di appena 10.000 persone. Un’enormità che trova il suo apice a Roma, città dove mantenere 4.419 fra uomini, donne e bambini dentro container di pochi metri quadrati – in aree mal servite e ambienti a dir poco insalubri – è costato solo nel 2017 circa 5 milioni di euro, senza ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia cede anche aGli Stati Uniti e saluta ogni speranza di playoff : Le speranze dell’Italia di accedere ai playoff dei Mondiali di Las Vegas si sono spente in maniera quasi definitiva. Gli azzurri sono Stati sconfitti per 5-3 dagli Stati Uniti, rivale diretta nella corsa al sesto posto, l’ultimo utile per entrare nella fase finale della competizione. L’Italia è stata sempre costretta ad inseguire nel match, riuscendo però a rispondere colpo su colpo. Negli ultimi due end, però, gli Stati Uniti ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia cede anche aGli Stati Uniti e saluta ogni speranza di playoff : Le speranze dell’Italia di accedere ai playoff dei Mondiali di Las Vegas si sono spente in maniera quasi definitiva. Gli azzurri sono Stati sconfitti per 5-3 dagli Stati Uniti, rivale diretta nella corsa al sesto posto, l’ultimo utile per entrare nella fase finale della competizione. L’Italia è stata sempre costretta ad inseguire nel match, riuscendo però a rispondere colpo su colpo. Negli ultimi due end, però, gli Stati Uniti ...

Amici17 - Simona Ventura : Non avrei mai fatto il Grande Fratello. Gli ultimi anni in Rai sono stati difficili Video : di Ida Di Grazia Simona Ventura è uno degli assi nella manica di Amici, Maria De Filippi l'ha fortemente voluta per il serale inserendola all'interno della commissione esterna. La De filippi ha avutto ...

Stati Uniti - batterio da incubo / Resiste aGli antibiotici e presto potrebbe invadere tutto il mondo : Stati Uniti, batterio da incubo: Resiste agli antibiotici e presto potrebbe invadere tutto il mondo. Il rapporto Cdc Vital Signs lancia allarme, davvero ci saranno rischi in merito?(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:12:00 GMT)

“Addio - capitano”. Grave lutto nel mondo del calcio. Se ne è andato pochi giorni dopo quel malore improvviso lasciando un vuoto enorme. FamiGliari e colleghi devastati dal dolore : Qualche giorno fa, dopo aver avuto un infarto, è caduto e ha sbattuto la testa. Poi è stato portato d’urgenza in ospedale, al St George’s Hospital di Tooting, nel sud di Londra dove lo hanno mandato in coma farmacologico. Le premesse, per Ray Wilkins, non erano affatto buone: “Non è per niente in un buono stato – aveva dichiarato la moglie Jackie al Daily Mirror -. Sta molto, molto male”. E infatti non ce l’ha fatta. L’ex ...

Il Dipartimento della Difesa deGli Stati Uniti si aggiorna a Windows 10 : Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti aveva già annunciato in precedenza l’intento di aggiornare la totalità dei propri PC a Windows 10 e, dopo varie scadenze non rispettate, l’obiettivo è stato finalmente raggiunto. L’impresa è stata guidata dalla necessità di rafforzare le forze armate statunitensi contro gli attacchi informatici e anche di consentire future missioni. Le funzionalità di sicurezza introdotte da ...

Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso deGli Stati Uniti l'11 aprile sul caso dei dati violati su Facebook : Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, testimonierà il prossimo 11 aprile davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network. I legislatori americani gli avevano chiesto di recarsi personalmente a Capitol Hill sulla scia dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati usata anche dalla campagna Trump che ha presumibilmente abusato delle informazioni di oltre 50 ...