“Giù le mani!” Verissimo | Simone Barbato inferocito Ospite di Verissimo l’ex naufrago

caffeinamagazine

(Di domenica 8 aprile 2018) La sua uscita dall’Isola dei Famosi è stata particolarmente infelice.è passato alla storia come il concorrente più scorbutico della storia del reality. Dopo settimane di permanenza non è infatti riuscito a instaurare un buon rapporto con gli altri naufraghi e alla fine se ne è andato senza salutare nessuno, insomma il suo messaggio è stato chiaro e adamantino: “Con voi non voglio avere nulla a che fare”. Ovviamente la cosa non è passata inosservata e su di lui sono piovute moltissime critiche. Nessuno è riuscito a capire tuttavia il motivo di una dipartita così austera e gelida, ma adesso il cantante lirico e mimo ha deciso di rivelare i motivi che lo hanno spinto a tale comportamento.dinella puntata andata in onda il 7 aprileisolano ha svelato di non avere apprezzato alcuni degli atteggiamenti dei suoi compagni d’avventura che accusa di ...