Giovane cade dalle spallette sull’Arno a Pisa | non è grave 

(Di domenica 8 aprile 2018) Unno di 25 anni è precipitato stamanisull’Arno nel centro storico cittadino atterrando sulla soletta in cemento sottostante dopo un volo di alcuni metri. Il ragazzo e’ ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Non e’ ancora chiara la dinamica della caduta tuttora al vaglio dei carabinieri. Per recuperare ile’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che con tecniche speleo alpinistico fluviali e l’autoscala hanno raggiunto il 25enne, lo hanno stabilizzato e portato sulla sede stradale dove e’ stato preso in consegna dal personale del 118 che lo ha condotto in ospedale. E’ ricoverato con una prognosi di un mese per una frattura del bacino ildi 25 anni che stamani intorno alle 6.15 e’ precipitato da una spalletta sull’Arno nel centro storico di. Il ...