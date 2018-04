: Centrodestra, vertice ad Arcore. Giorgetti: «Premier terzo? Giusto ragionarci» - Corriere : Centrodestra, vertice ad Arcore. Giorgetti: «Premier terzo? Giusto ragionarci» - giuseppecarus0 : #Governo, il #centrodestra si riunisce ad Arcore: «Tocca a noi». Giorgetti: «Premier terzo? Giusto ragionarci» -

"Su un eventuale nome per laship credo sia giusto che tutti i protagonisti comincino a. Io auspico ancora che sia Matteo Salvini, ma ha già spiegato di essere pronto a un segnale di responsabilità". Così il capogruppo della Lega alla Camera,, a "Mezz'ora in più" su Rai 3. Berlusconi? "Può decidere di fare un discorso orgoglioso, come quello fatto al Colle, ma che non ha sbocchi politici". E no a "governi istituzionali". Poi a Di Maio dice: "Questo centrodestra non è quello di 20 anni fa".(Di domenica 8 aprile 2018)